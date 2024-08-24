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    Каррено-Буста выйдет в первый финал после травмы?

    Каррено-Буста — Микельсен. Ставка (к. 2.19) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 24 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Каррено-Буста — Микельсен
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    Пабло Каррено-Буста
    Испанец Пабло Каррено-Буста сыграет против американца Алекса Микельсена в полуфинале турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 24 августа, начало — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч Каррено-Буста — Микельсен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 24 Августа 2024 года

    Пабло Карреньо-Буста

  • Испания
    •  Пабло Карреньо-Буста 01:30 Алекс Микельсен (США)

    Алекс Микельсен (США)

  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •

    Каррено-Буста

    Пабло впервые после серьезной травмы локтя выиграл четыре матча подряд и дошел до полуфинала на турнире ATP.

    На этой неделе испанский теннисист до сих пор проиграл лишь один сета.

    Небольшие проблемы возникли только в матче 1/4 финала против австралийца Александра Вукича — 6:3, 4:6, 6:3.

    В полуфинале Каррено-Буста уверенно выиграл у талантливого американца Лернера Тина, который перед этим преподнес несколько сенсаций. Бывшая десятая ракетка мира отдал 18-летнему сопернику шесть геймов — 6:4, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    В остальных матчах Каррено-Буста переиграл представителя Казахстана Александра Шевченко (6:2, 6:2) и американца Омни Кумара (6:2, 6:0).

    Микельсен

    Алекс тем временем второй раз в сезоне добрался до полуфинала на уровне ATP. Первый был в прошлом месяце в Ньюпорте: здесь он уступил в финале Маркосу Гирону.

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    • Текущий турнир 19-летний теннисист начал с победы над венгром Мартоном Фучовичем — 7:6, 6:4.

    В следующем матче Микельсен легко переиграл бельгийца Зизу Бергса — 6:1, 6:2.

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    Самым сложным для Микельсена пока что получился матч против Кристофера Юбэнкса в четвертьфинале — 7:5, 6:7, 7:6.

    В текущем сезоне Алекс выиграл на харде 19 матчей из 29-ти.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Каррено-Бусту в этом матче можно поставить за 2.19, победу Микельсен букмекеры предлагают за 1.68.

    Прогноз: очевидно, что шансы здесь равны, но наши симпатии на стороне опытного испанца, который, вопреки ожиданиям, смог вернуться на свой прежний уровень.

    Рекомендуемая ставка: победа Каррено-Бусты за 2.19.

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    Каррено-Буста — Микельсен. Ставка (к. 2.19) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Каррено-Буста — Микельсен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.19
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