Испанец Пабло Каррено-Буста сыграет против американца Алекса Микельсена в полуфинале турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 24 августа, начало — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч Каррено-Буста — Микельсен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Каррено-Буста

Пабло впервые после серьезной травмы локтя выиграл четыре матча подряд и дошел до полуфинала на турнире ATP.

На этой неделе испанский теннисист до сих пор проиграл лишь один сета.

Небольшие проблемы возникли только в матче 1/4 финала против австралийца Александра Вукича — 6:3, 4:6, 6:3.

В полуфинале Каррено-Буста уверенно выиграл у талантливого американца Лернера Тина, который перед этим преподнес несколько сенсаций. Бывшая десятая ракетка мира отдал 18-летнему сопернику шесть геймов — 6:4, 6:2.

Прогнозы на теннис

В остальных матчах Каррено-Буста переиграл представителя Казахстана Александра Шевченко (6:2, 6:2) и американца Омни Кумара (6:2, 6:0).

Микельсен

Алекс тем временем второй раз в сезоне добрался до полуфинала на уровне ATP. Первый был в прошлом месяце в Ньюпорте: здесь он уступил в финале Маркосу Гирону.

Текущий турнир 19-летний теннисист начал с победы над венгром Мартоном Фучовичем — 7:6, 6:4.

В следующем матче Микельсен легко переиграл бельгийца Зизу Бергса — 6:1, 6:2.

Самым сложным для Микельсена пока что получился матч против Кристофера Юбэнкса в четвертьфинале — 7:5, 6:7, 7:6.

В текущем сезоне Алекс выиграл на харде 19 матчей из 29-ти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Каррено-Бусту в этом матче можно поставить за 2.19, победу Микельсен букмекеры предлагают за 1.68.

Прогноз: очевидно, что шансы здесь равны, но наши симпатии на стороне опытного испанца, который, вопреки ожиданиям, смог вернуться на свой прежний уровень.

Рекомендуемая ставка: победа Каррено-Бусты за 2.19.