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    Хуркачу и Тиафо понадобится решающий тай-брейк?

    Хуркач — Тиафо. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 18 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Тиафо
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 18 августа, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 18 Августа 2024 года

    Хуберт Хуркач

  • Польша
    •  Хуберт Хуркач 02:00 Фрэнсис Тиафо

    Фрэнсис Тиафо

  • США
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    Хуркач

    Хуберт дошел до четвертьфинала на втором «Мастерсе» подряд. На прошлой неделе на «тысячнике» в Монреале он проиграл на этой стадии Алексею Попырину.

    В Цинциннати польский теннисист начал с волевой победы над Есихито Нисиокой — 3:6, 7:6, 6:1. После тай-брейка во втором сете японец так и не смог взять себя в руки — в решающей партии все стали свидетелями его нервного срыва.

    В следующем матче Хуркач одержал победу над итальянцем Флавио Коболли — 6:3, 3:6, 6:1.

    Прогнозы на теннис

    Примечательно, что Хуркач провел пятый подряд трехсетовый матч. При этом в четырех случаях он совершил камбэк.

    Тиафо

    Фрэнсис тем временем впервые в сезоне выиграл три подряд матча на «Мастерсе».

    Американский теннисист начал текущий турнир с победы над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:3, 7:6.

    Во втором круге Тиафо уверенно выиграл у Лоренцо Музетти — 6:3, 6:2. С учетом внушительного прогресса итальянского теннисиста этот результат стал сюрпризом.

    В ночь с пятницы на субботу Тиафо переиграл Иржи Легечку в тяжелейшем трехсетовом матче — 6:4, 6:7, 7:6.

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    В решающей партии Фрэнсис вел с брейком, не реализовал матчбол при 5:2, не подал на матч при 5:3, но в итоге кое-как дожал чеха на тай-брейке. К слову, матч получился изнурительным — продолжался почти три часа.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.66, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: Хуберт ведет 3-2 в личных встречах с Фрэнсисом. Но это явно не самый надежный аргумент в пользу польского теннисиста. Скорее всего, Хуркачу снова придется провести на корте три сета.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

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    Хуркач — Тиафо: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на теннис. Хуркачу и Тиафо понадобится решающий тай-брейк?
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