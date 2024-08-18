Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 18 августа, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хуркач

Хуберт дошел до четвертьфинала на втором «Мастерсе» подряд. На прошлой неделе на «тысячнике» в Монреале он проиграл на этой стадии Алексею Попырину.

В Цинциннати польский теннисист начал с волевой победы над Есихито Нисиокой — 3:6, 7:6, 6:1. После тай-брейка во втором сете японец так и не смог взять себя в руки — в решающей партии все стали свидетелями его нервного срыва.

В следующем матче Хуркач одержал победу над итальянцем Флавио Коболли — 6:3, 3:6, 6:1.

Прогнозы на теннис

Примечательно, что Хуркач провел пятый подряд трехсетовый матч. При этом в четырех случаях он совершил камбэк.

Тиафо

Фрэнсис тем временем впервые в сезоне выиграл три подряд матча на «Мастерсе».

Американский теннисист начал текущий турнир с победы над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:3, 7:6.

Во втором круге Тиафо уверенно выиграл у Лоренцо Музетти — 6:3, 6:2. С учетом внушительного прогресса итальянского теннисиста этот результат стал сюрпризом.

В ночь с пятницы на субботу Тиафо переиграл Иржи Легечку в тяжелейшем трехсетовом матче — 6:4, 6:7, 7:6.

В решающей партии Фрэнсис вел с брейком, не реализовал матчбол при 5:2, не подал на матч при 5:3, но в итоге кое-как дожал чеха на тай-брейке. К слову, матч получился изнурительным — продолжался почти три часа.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.66, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: Хуберт ведет 3-2 в личных встречах с Фрэнсисом. Но это явно не самый надежный аргумент в пользу польского теннисиста. Скорее всего, Хуркачу снова придется провести на корте три сета.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.