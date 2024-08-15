Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 15 августа, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Музетти

Лоренцо начал турнир с волевой победы над чилийцем Николасом Харри — 4:6, 7:6, 7:6.

Матч получился тяжелейшим сразу по нескольким причинам: итальянец до этого почти пяти месяцев не играл на харде, ну и второй момент — соперник впервые за долгое время показал свой лучший теннис.

При этом стоит отметить почти идеальную игру Музетти в решающем сете: на первом мяче ему удалось выиграть 92 процента очков, а на втором — 64 процента.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Лоренцо на твердом покрытии в 2024-м пока что остается четвертый круг на «тысячнике» в Майами.

Тиафо

Американский теннисист в первом круге одержал победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:3, 7:6.

Фрэнсису в этом матче очень помогли ошибки испанского теннисиста, который позволил ему реализовать четыре брейк-пойнта (а всего их было 14). При этом во втором сете соперник не реализовал сетбол на тай-брейке.

На прошлой неделе Тиафо не прошел ни раунда на «тысячнике» в Монреале — проиграл чилийцу Алехандро Табило со счетом 4:6, 2:6.

Лучшим летним результатом Тиафо пока остается выход в полуфинал турнира ATP 500 в Вашингтоне. В столице США Фрэнсис выиграл в четвертьфинале у Андрея Рублева.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.72, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.12.

Прогноз: на данный момент в этом противостоянии ничья 3-3. Несмотря на внушительный прогресс итальянца в текущем сезоне, нет сомнений, что в предстоящем матче у него, скорее всего, будут проблемы. Исход здесь сложно спрогнозировать.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.23.