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    Музетти и Тиафо понадобится третий сет?

    Музетти — Тиафо. Ставка (к. 2.23) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Тиафо
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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 15 августа, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 15 Августа 2024 года

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •  Лоренцо Музетти 02:00 Фрэнсис Тиафо

    Фрэнсис Тиафо

  • США
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    Музетти

    Лоренцо начал турнир с волевой победы над чилийцем Николасом Харри — 4:6, 7:6, 7:6.

    Матч получился тяжелейшим сразу по нескольким причинам: итальянец до этого почти пяти месяцев не играл на харде, ну и второй момент — соперник впервые за долгое время показал свой лучший теннис.

    При этом стоит отметить почти идеальную игру Музетти в решающем сете: на первом мяче ему удалось выиграть 92 процента очков, а на втором — 64 процента.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Лоренцо на твердом покрытии в 2024-м пока что остается четвертый круг на «тысячнике» в Майами.

    Тиафо

    Американский теннисист в первом круге одержал победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:3, 7:6.

    Фрэнсису в этом матче очень помогли ошибки испанского теннисиста, который позволил ему реализовать четыре брейк-пойнта (а всего их было 14). При этом во втором сете соперник не реализовал сетбол на тай-брейке.

    На прошлой неделе Тиафо не прошел ни раунда на «тысячнике» в Монреале — проиграл чилийцу Алехандро Табило со счетом 4:6, 2:6.

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    Лучшим летним результатом Тиафо пока остается выход в полуфинал турнира ATP 500 в Вашингтоне. В столице США Фрэнсис выиграл в четвертьфинале у Андрея Рублева.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.72, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.12.

    Прогноз: на данный момент в этом противостоянии ничья 3-3. Несмотря на внушительный прогресс итальянца в текущем сезоне, нет сомнений, что в предстоящем матче у него, скорее всего, будут проблемы. Исход здесь сложно спрогнозировать.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.23.

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    Музетти — Тиафо: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на теннис. Музетти и Тиафо понадобится третий сет?
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