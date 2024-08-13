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    Сможет ли Кецманович обыграть Нисиоку?

    Нисиока — Кецманович. Ставка (к. 1.93) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 13 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нисиока — Кецманович
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    Миомир Кецманович
    Серб Миомир Кецманович сыграет против японца Есихито Нисиоки в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 13 августа, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Нисиока — Кецманович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Нисиока

    Японский теннисист в конце июля в очередной раз напомнил, что его ни в коем случае нельзя недооценивать.

    Нисиока неожиданно для всех стал победителем турнира в Атланте. В финале представитель Страны восходящего солнца выиграл у австралийца Джордана Томпсона.

    Правда, следующие турниры Есихито провел далеко не так удачно. Более того, в Монреале он уступил австралийцу Кристоферу О`Коннеллу в первом раунде квалификации.

    На турнире в Вашингтоне, через несколько дней после победы в Атланте, Нисиока проиграл в первом круге представителю США Александру Ковачевичу.

    Прогнозы на теннис

    Зато в Цинциннати 52-я ракетка мира уверенно прошел отбор, выиграв у соотечественника Таро Даниэля и француза Артура Казо.

    Кецманович

    Миомир тем временем слабо провел недавние турниры на харде. Разве что в Вашингтоне ему удалось пройти один раунд — после уверенной победы на Джеффри Джоном Вольфом серб проиграл Денису Шаповалову.

    На турнире в Атланте Кецманович уступил в первом круге австралийцу Адаму Уолотону (4:6, 4:6).

    На «тысячнике» в Монреале Кецманович проиграл в первом раунде португальцу Нуну Боржешу (7:5, 4:6, 4:6).

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    Лучшим результатом Миомира на харде в этом году пока остается выход в четвертый круг Australian Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нисиоку в этом матче можно поставить за 1.82, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.99.

    Прогноз: японец и серб довольно непредсказуемы, поэтому в данном случае есть смысл обойтись без ставок на исход. Наше мнением — Миомир и Есихито проведут на корте три сета.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.

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    Нисиока — Кецманович: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кецманович обыграть Нисиоку?
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