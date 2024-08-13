Серб Миомир Кецманович сыграет против японца Есихито Нисиоки в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 13 августа, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Нисиока — Кецманович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нисиока

Японский теннисист в конце июля в очередной раз напомнил, что его ни в коем случае нельзя недооценивать.

Нисиока неожиданно для всех стал победителем турнира в Атланте. В финале представитель Страны восходящего солнца выиграл у австралийца Джордана Томпсона.

Правда, следующие турниры Есихито провел далеко не так удачно. Более того, в Монреале он уступил австралийцу Кристоферу О`Коннеллу в первом раунде квалификации.

На турнире в Вашингтоне, через несколько дней после победы в Атланте, Нисиока проиграл в первом круге представителю США Александру Ковачевичу.

Прогнозы на теннис

Зато в Цинциннати 52-я ракетка мира уверенно прошел отбор, выиграв у соотечественника Таро Даниэля и француза Артура Казо.

Кецманович

Миомир тем временем слабо провел недавние турниры на харде. Разве что в Вашингтоне ему удалось пройти один раунд — после уверенной победы на Джеффри Джоном Вольфом серб проиграл Денису Шаповалову.

На турнире в Атланте Кецманович уступил в первом круге австралийцу Адаму Уолотону (4:6, 4:6).

На «тысячнике» в Монреале Кецманович проиграл в первом раунде португальцу Нуну Боржешу (7:5, 4:6, 4:6).

Лучшим результатом Миомира на харде в этом году пока остается выход в четвертый круг Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нисиоку в этом матче можно поставить за 1.82, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.99.

Прогноз: японец и серб довольно непредсказуемы, поэтому в данном случае есть смысл обойтись без ставок на исход. Наше мнением — Миомир и Есихито проведут на корте три сета.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.