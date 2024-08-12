Грек Стефанос Циципас сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Штруфф — Циципас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Штруфф

На прошлой неделе немецкий теннисист пропустил «тысячник» в Монреале из-за травмы, полученной в конце июля на олимпийском турнире в Париже.

Повреждение, по всей видимости, оказалось несерьезным, потому что на Играх в столице Франции Ян-Леннард снялся только c турнира в одиночном разряде. После этого он провел еще два матча в паре с Домиником Кепфером.

Примечательно, что перед Олимпиадой Штруфф на пяти подряд турнирах выигрывал не менее двух матчей.

Прогнозы на теннис

Но также стоит отметить, что в первой половине сезона он выиграл лишь четыре из десяти матчей на харде. Кажется, на этом покрытии ему не так комфортно, как на траве или на грунте.

Циципас

Стефанос на прошлой неделе дважды привлек к себе внимание. В обоих случаях повод был так себе.

Сначала грек сенсационно уступил Кею Нисикори на старте «Мастерса» в Монреале — 4:6, 4:6.

И уже на следующий день Циципас объявил, что больше не будет тренироваться под руководством отца.

Заявление Циципаса было похоже на крик души: «Я очень разочарован в нем. Я заслуживаю тренера, который слышит меня как игрока».

Стеф в текущем сезоне демонстрирует свой лучший теннис только на грунте, тогда как на остальных покрытиях он постоянно преподносит какие-то сюрпризы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 2.54, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: ранее в этом году Стефанос с трудом выиграл у Яна-Леннарда в Риме, но потом уступил немцу в Галле.

При этом Циципас ведет 5-4 в личных встречах со Штруффом. Очевидно, что здесь всё сложно. Предстоящий матч, скорее всего, получится нервным для обоих теннисистов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.