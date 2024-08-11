Корда
Ситуация почти уникальная: Себастьян на пути к четвертьфиналу провел всего лишь один матч.
В первом круге американец встречался с Вашеком Поспишилом, который отказался от продолжения борьбы уже после трех геймов.
Но просто везением выступление Корды тоже нельзя назвать — во втором круге он остановил Тейлора Фрица (6:4, 7:6).
В третьем раунде Корду ждала непростая встреча с Каспером Руудом, но норвежец не вышел на матч.
В общем, Корде повезло, и в его случае это важно — он нуждался в отдыхе после недавней победы над турнире в Вашингтоне.
Зверев
Саша оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче немецкий теннисист неожиданно легко переиграл австралийца Джордана Томпсона — 6:1, 6:1.
В третьем круге Зверев одержал победу над датчанином Хольгером Руне — 6:3, 7:6. Второй сет получился максимально нервным, но зато олимпийский чемпион Токио шикарно провел тай-брейк.
Зверев порой играет настолько хорошо, что нет ни малейших сомнений в том, что он готов бороться за титул. Но при этом очевидно, что предстоящий матч может стать для него серьезным испытанием.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 3.05, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.38.
Прогноз: очевидно, что Себастьян способен удивить Сашу. Американец тоже обладает максимально неприятной подачей и классно пробивает с задней линии. Вполне вероятно, что они проведут затяжной матч.
- 2.66Шнайдер — Пегула: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 1.98Рублев — Арнальди: прогноз и ставкаЗавтра в 00:00
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.