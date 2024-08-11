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    Сможет ли Зверев выиграть у Корды?

    Корда — Зверев. Ставка (к. 1.93) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 11 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Корда — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против американца Себастьяна Корды в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 11 августа, начало — 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Корда — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Корда

    Ситуация почти уникальная: Себастьян на пути к четвертьфиналу провел всего лишь один матч.

    В первом круге американец встречался с Вашеком Поспишилом, который отказался от продолжения борьбы уже после трех геймов.

    Но просто везением выступление Корды тоже нельзя назвать — во втором круге он остановил Тейлора Фрица (6:4, 7:6).

    В третьем раунде Корду ждала непростая встреча с Каспером Руудом, но норвежец не вышел на матч.

    Прогнозы на теннис

    В общем, Корде повезло, и в его случае это важно — он нуждался в отдыхе после недавней победы над турнире в Вашингтоне.

    Зверев

    Саша оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче немецкий теннисист неожиданно легко переиграл австралийца Джордана Томпсона — 6:1, 6:1.

    В третьем круге Зверев одержал победу над датчанином Хольгером Руне — 6:3, 7:6. Второй сет получился максимально нервным, но зато олимпийский чемпион Токио шикарно провел тай-брейк.

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    Зверев порой играет настолько хорошо, что нет ни малейших сомнений в том, что он готов бороться за титул. Но при этом очевидно, что предстоящий матч может стать для него серьезным испытанием.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 3.05, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.38.

    Прогноз: очевидно, что Себастьян способен удивить Сашу. Американец тоже обладает максимально неприятной подачей и классно пробивает с задней линии. Вполне вероятно, что они проведут затяжной матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.

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    Корда — Зверев: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 11.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев выиграть у Корды?
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