Немец Александр Зверев сыграет против американца Себастьяна Корды в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 11 августа, начало — 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Корда — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Корда

Ситуация почти уникальная: Себастьян на пути к четвертьфиналу провел всего лишь один матч.

В первом круге американец встречался с Вашеком Поспишилом, который отказался от продолжения борьбы уже после трех геймов.

Но просто везением выступление Корды тоже нельзя назвать — во втором круге он остановил Тейлора Фрица (6:4, 7:6).

В третьем раунде Корду ждала непростая встреча с Каспером Руудом, но норвежец не вышел на матч.

Прогнозы на теннис

В общем, Корде повезло, и в его случае это важно — он нуждался в отдыхе после недавней победы над турнире в Вашингтоне.

Зверев

Саша оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче немецкий теннисист неожиданно легко переиграл австралийца Джордана Томпсона — 6:1, 6:1.

В третьем круге Зверев одержал победу над датчанином Хольгером Руне — 6:3, 7:6. Второй сет получился максимально нервным, но зато олимпийский чемпион Токио шикарно провел тай-брейк.

Зверев порой играет настолько хорошо, что нет ни малейших сомнений в том, что он готов бороться за титул. Но при этом очевидно, что предстоящий матч может стать для него серьезным испытанием.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 3.05, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.38.

Прогноз: очевидно, что Себастьян способен удивить Сашу. Американец тоже обладает максимально неприятной подачей и классно пробивает с задней линии. Вполне вероятно, что они проведут затяжной матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.