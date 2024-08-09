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    Виктория Азаренко с трудом, но пробьётся в 1/4

    Азаренко — Стирнс. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч в Торонто 9 августа 2024 года

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    Виктория Азаренко
    Беларуска Виктория Азаренко и американка Пэйтон Стирн встретятся в третьем круге турнира в Торонто. Матч пройдёт 9 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Азаренко — Стирнс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монреаль. Женщины 09 Августа 2024 года

    Виктория Азаренко

  • Белоруссия
    •  Виктория Азаренко 21:00 Пейтон Стернс (США)

    Пейтон Стернс (США)

  • Монреаль. Женщины
    •

    Азаренко

    Виктория Азаренко продолжает побеждать на классификационном «тысячнике» в Торонто. Белорусская теннисистка во втором круге нанесла поражение бельгийке Грет Миннен (3:6, 7:5, 6:1). На теннисном корте соперницы провели 2 часа и 55 минут игрового времени.

    В матче второго круга Виктория Азаренко выиграла 8 тай-брейков, допустила 12 двойных ошибок и 4 раза подала навылет.

    Турнир в Торонто Азаренко начала с победы в матче против Анастасии Павлюченковой (6:2, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Виктория Азаренко занимает 19 место.

    Стирнс

    Пэйтон Стирнс в предыдущей стадии рейтингового турнира в Торонто одержала победу над 14-й ракеткой мира, была обыграна американка Мэдисон Киз (6:3, 5:7, 0:3). Соперницы на корте провели 1 час и 50 минут игрового времени.

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    • Стирнс 10 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 3 тай-брейка. В первом круге канадского турнира Пэйтон Стирнс добилась победы в матче против Анны Блинковой (6:4, 6:3).

    В рейтинге WTA Пэйтон Стирнс занимает 53 место .

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.35, победу Стирнс букмекеры предлагают за 3.27.

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    Прогноз: В этом сезоне теннисистки уже играли между собой, было это хард-покрытии в Майами. На турнире в марте победу одержала белорусская теннисистка Виктория Азаренко (7:5, 3:6, 6:4).

    В предстоящей игре в Торонто мы рискнём и поставим на очередную победу белорусской спортсменки.

    Рекомендуемая ставка: Победа Азаренко с форой (-1.5) с коэффициентом 2.00.

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    Азаренко — Стирнс: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 09.08.2024. Прогнозы на теннис. Виктория Азаренко с трудом, но пробьётся в 1/4
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