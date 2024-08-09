Беларуска Виктория Азаренко и американка Пэйтон Стирн встретятся в третьем круге турнира в Торонто. Матч пройдёт 9 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Азаренко — Стирнс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Азаренко

Виктория Азаренко продолжает побеждать на классификационном «тысячнике» в Торонто. Белорусская теннисистка во втором круге нанесла поражение бельгийке Грет Миннен (3:6, 7:5, 6:1). На теннисном корте соперницы провели 2 часа и 55 минут игрового времени.

В матче второго круга Виктория Азаренко выиграла 8 тай-брейков, допустила 12 двойных ошибок и 4 раза подала навылет.

Турнир в Торонто Азаренко начала с победы в матче против Анастасии Павлюченковой (6:2, 6:2).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Виктория Азаренко занимает 19 место.

Стирнс

Пэйтон Стирнс в предыдущей стадии рейтингового турнира в Торонто одержала победу над 14-й ракеткой мира, была обыграна американка Мэдисон Киз (6:3, 5:7, 0:3). Соперницы на корте провели 1 час и 50 минут игрового времени.

Стирнс 10 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 3 тай-брейка. В первом круге канадского турнира Пэйтон Стирнс добилась победы в матче против Анны Блинковой (6:4, 6:3).

В рейтинге WTA Пэйтон Стирнс занимает 53 место .

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.35, победу Стирнс букмекеры предлагают за 3.27.

Прогноз: В этом сезоне теннисистки уже играли между собой, было это хард-покрытии в Майами. На турнире в марте победу одержала белорусская теннисистка Виктория Азаренко (7:5, 3:6, 6:4).

В предстоящей игре в Торонто мы рискнём и поставим на очередную победу белорусской спортсменки.

Рекомендуемая ставка: Победа Азаренко с форой (-1.5) с коэффициентом 2.00.