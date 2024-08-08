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    Зверев снова проиграет Томпсону?

    Томпсон — Зверев. Ставка (к. 1.98) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Томпсон — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против австралийца Джордана Томпсона во втором круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 8 августа, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Томпсон

    Джордан в первом раунде одержал уверенную победу над Джеком Дрейпером — 7:5, 6:2.

    Австралиец по абсолютно непонятным причинам считался андердогом перед встречей с британцем — на его победу можно было поставить за 3.20.

    В итоге Томпсон спокойно доказал, что его зря недооценивали. В отличие от соперника, он в целом здорово играл и на подаче, и на приеме.

    Прогнозы на теннис

    Победа Томпсона действительно не стала сюрпризом. Во-первых, весной он взял титул в мексиканском Лос-Кабосе, а в конце июля дошел до финала в Атланте. Еще два матча представитель Зеленого континента выигрална турнире в Вашингтоне.

    Зверев

    Саша тем временем проведет первый за долгое время матч на харде. Последний раз он играл на этом покрытии еще в конце марта, когда дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Майами.

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    • С тех пор немецкий теннисист добился серьезных результатов и снова вернулся в топ-5.

    Одним из главных успехов Зверева стал выход в финал Ролан Гаррос. В решающем матче (пятисетовом) он проиграл Карлосу Алькарасу.

    Еще одним серьезным достижением стала победа на грунтовом «Мастерсе» в Риме.

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    Но были, конечно, и разочарования. Зверев явно не собирался проигрывать итальянцу Лоренцо Музетти (5:7, 5:7) в четвертьфинале олимпийского турнира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 3.78, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.27.

    Прогноз: австралийца снова недооценивают, игнорируя несколько очень важных фактов. Первый: прошлой осенью он выиграл у немца на турнире в Токио. И второй: в конце февраля Саша проиграл Джордану в Лос-Кабосе.

    В предстоящем матче Звереву вряд ли будет легко. Может, на этот раз Томпсон и не выиграет, но создать интригу он точно в состоянии.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

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