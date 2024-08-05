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    Мария в очередной раз опозорится?

    Мария — Костюк. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч в Торонто 05 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мария — Костюк
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    Татьяна Мария
    Немка Татьяна Мария и украинка Марта Костюк встретятся в первом круге турнира в Торонто. Матч пройдет 05 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мария — Костюк, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Татьяна Мария

    Еще несколько недель назад казалось, что Мария вполне конкурентна на любом покрытии, но последние матчи доказали, что это далеко не так.

    Шесть поражений кряду выбьют из колеи любую спортсменку, а когда ты проигрываешь ещё и с двумя «баранками» не самой сильной Карле, то возникают мысли вообще завершить карьеру.

    Пока что о таком шаге немка не задумывается и постарается максимально реабилитироваться на престижном турнире в Торонто.

    Поединок против Костюк будет тяжелым, поскольку Марта отлично выступила на Олимпиаде и собирается продолжить победный тренд.

    Марта Костюк

    Перед стартом Олимпийский игр на Костюк мало кто обращал внимание, но именно в этот отрезок сезона украинка продемонстрировала едва ли не лучший теннис в своей карьере.

    Прогнозы на теннис

    Начинала турнир в Париже Марта не очень убедительно, но затем разыгралась и по делу прошла три круга.

    В четвертьфинале против Векич также были шансы на успех, но в трех сетах на решающем тай-брейке победу в матче одержала все же хорватка.

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    В матче против совсем разобранной Марии намечается разгром немки, ибо в такой форме украинка может обыграть любую соперницу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Марии — 7.60, победа Костюк — 1.09.

    Прогноз: Победу можно отдавать Костюк досрочно

    Ставка: Ф2 (-6) за 1.80

    Альтернативный прогноз: Встреча будет предельно короткой

    Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 4.30

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    Мария — Костюк: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 05.08.2024. Прогнозы на теннис. Мария в очередной раз опозорится?
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