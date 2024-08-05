Бьянка Андрееску
Игра канадки Андрееску в этом сезоне приятно удивляет. Видно, что Бьянка прилагает большое количество усилий для приближения к своей лучшей игре по карьере, которая была пять лет назад.
Желание добиваться максимального результата видно в каждой игре, но не всегда хватает ресурса, чтобы держать этот результат на постоянно высоком уровне.
На прошло недельном старте в Париже в рамках Олимпийских игр канадка проиграла уже во втором круге, добравшейся в итоге до финала хорватке Донне Векич.
В матче против Цуренко у Бьянки весьма неплохие шансы, чтобы добыть легкую победу и без особых проблем выйти во второй круг престижных соревнований.
Леся Цуренко
Последние результаты Цуренко вряд ли могут обрадовать её поклонников, поскольку количество снятий и неудачно проведённых турниров просто зашкаливает.
При всем этом никаких катастрофических срывов по здоровью у украинки не наблюдалось, а все проблемы по–прежнему лежат в области психологии.
За четыре последних проигранных матча, два поражения можно записать, как технические из-за снятий в первом сете против соотечественницы Калининой и хорватки Векич.
С таким багажом в матче против Андрееску, которая в этом сезоне на хорошем ходу, делать практически нечего.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Андрееску — 1.44, победа Цуренко — 2.82.
Прогноз: Андрееску выиграет этот матч без особого напряга
- 1.80Мария — Костюк: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.72Долхайд — Анисимова: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.68Калинина — Бултер: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Ставка: Ф1 (-4) за 1.88
Альтернативный прогноз: Игра получится без большого числа сыгранных геймов
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.85