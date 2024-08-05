Канадка Бьянка Андрееску и украинка Леся Цуренко встретятся в первом круге турнира в Торонто. Матч пройдет 05 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андрееску — Цуренко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бьянка Андрееску

Игра канадки Андрееску в этом сезоне приятно удивляет. Видно, что Бьянка прилагает большое количество усилий для приближения к своей лучшей игре по карьере, которая была пять лет назад.

Желание добиваться максимального результата видно в каждой игре, но не всегда хватает ресурса, чтобы держать этот результат на постоянно высоком уровне.

На прошло недельном старте в Париже в рамках Олимпийских игр канадка проиграла уже во втором круге, добравшейся в итоге до финала хорватке Донне Векич.

В матче против Цуренко у Бьянки весьма неплохие шансы, чтобы добыть легкую победу и без особых проблем выйти во второй круг престижных соревнований.

Леся Цуренко

Последние результаты Цуренко вряд ли могут обрадовать её поклонников, поскольку количество снятий и неудачно проведённых турниров просто зашкаливает.

Прогнозы на теннис

При всем этом никаких катастрофических срывов по здоровью у украинки не наблюдалось, а все проблемы по–прежнему лежат в области психологии.

За четыре последних проигранных матча, два поражения можно записать, как технические из-за снятий в первом сете против соотечественницы Калининой и хорватки Векич.

С таким багажом в матче против Андрееску, которая в этом сезоне на хорошем ходу, делать практически нечего.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Андрееску — 1.44, победа Цуренко — 2.82.

Прогноз: Андрееску выиграет этот матч без особого напряга

Ставка: Ф1 (-4) за 1.88

Альтернативный прогноз: Игра получится без большого числа сыгранных геймов

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.85