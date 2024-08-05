ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирра Андреева и Диана Шнайдер4 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Дмитрий Баринов«Ахмат» — «Локомотив» 0:5. Онлайн Кэти Ледеки3 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 22:53
    • Украинка Могучих стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту
  • 22:44
    • «Пари НН» минимально победил махачкалинское «Динамо»
  • 22:32
    • «Локомотив» разгромил «Ахмат» в матче РПЛ
  • 20:46
    • Андреева и Шнайдер проиграли в финале Олимпиады
  • 19:33
    • «Факел» и «Краснодар» сыграли безголевую ничью
  • 18:06
    • Джокович победил Алькараса и стал олимпийским чемпионом
  • 17:32
    • ЦСКА разбил «Оренбург», Дивеев сделал дубль
    Все новости спорта

    Андрееску легко расправится с поникшей Цуренко?

    Андрееску — Цуренко. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч в Торонто 05 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Леся Цуренко Прогнозы на Бьянка Андрееску
    Прогноз и ставки на Андрееску — Цуренко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бьянка Андрееску
    Канадка Бьянка Андрееску и украинка Леся Цуренко встретятся в первом круге турнира в Торонто. Матч пройдет 05 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андрееску — Цуренко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Бьянка Андрееску

    Игра канадки Андрееску в этом сезоне приятно удивляет. Видно, что Бьянка прилагает большое количество усилий для приближения к своей лучшей игре по карьере, которая была пять лет назад.

    Желание добиваться максимального результата видно в каждой игре, но не всегда хватает ресурса, чтобы держать этот результат на постоянно высоком уровне.

    На прошло недельном старте в Париже в рамках Олимпийских игр канадка проиграла уже во втором круге, добравшейся в итоге до финала хорватке Донне Векич.

    В матче против Цуренко у Бьянки весьма неплохие шансы, чтобы добыть легкую победу и без особых проблем выйти во второй круг престижных соревнований.

    Леся Цуренко

    Последние результаты Цуренко вряд ли могут обрадовать её поклонников, поскольку количество снятий и неудачно проведённых турниров просто зашкаливает.

    Прогнозы на теннис

    При всем этом никаких катастрофических срывов по здоровью у украинки не наблюдалось, а все проблемы по–прежнему лежат в области психологии.

    За четыре последних проигранных матча, два поражения можно записать, как технические из-за снятий в первом сете против соотечественницы Калининой и хорватки Векич.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    С таким багажом в матче против Андрееску, которая в этом сезоне на хорошем ходу, делать практически нечего.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Андрееску — 1.44, победа Цуренко — 2.82.

    Прогноз: Андрееску выиграет этот матч без особого напряга

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.88

    Альтернативный прогноз: Игра получится без большого числа сыгранных геймов

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.85

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Карацев — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Корда — Коболли
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Чивас Гвадалахара — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Илбирс
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мария — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Долхайд — Анисимова
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Калинина — Бултер
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блинкова — Стирнс
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Марокко — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч ТрансИнвест — Жальгирис
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Франция — Египет
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Андрееску — Цуренко: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 05.08.2024. Прогнозы на теннис. Андрееску легко расправится с поникшей Цуренко?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры