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    Корда воспользуется усталостью Томпсона?

    Корда — Томпсон. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Вашингтоне 3 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Корда — Томпсон
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    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против австралийца Джордана Томпсона в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 3 августа, начало — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч Корда — Томпсон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Корда

    Себастьян попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче американский теннисист разгромил чилийца Кристиана Гарина (6:3, 6:2), который перед этим легко переиграл Аслана Карацева.

    Следующий матч получился не таким простым — Корда одержал волевую победу над Танаси Коккинакисом.

    Первые два сета получились максимально сложными, а в решающем австралиец снялся после пятого гейма — 6:7, 7:5, 3:2.

    Прогнозы на теннис

    При этом во второй партии Коккинакис вел с брейком и не реализовал два матчбола при счете 5:4.

    В текущем сезоне Корда пока ни разу не выигрывал на харде больше двух матчей.

    Томпсон

    Австралийский теннисист в первом матче одержал уверенную победу над Райли Опелкой — 6:4, 6:3.

    В следующем раунде Томпсон обыграл еще одного двухметрового соперника — Джованни Мпетши-Перрикара. Для победы над французом ему тоже хватило двух сетов — 7:5, 6:4.

    Результаты Джордана в столице США совершенно не удивляют. На прошлой неделе он добрался до финала в Атланте. Прежде чем уступить в решающем матче японцу Есихито Нисиоке, представитель Зеленого континента выиграл у Арольда Майо, Алехандро Давидовича-Фокины и Цзюньчэна Шана.

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    Ну и не будем забывать, что в первой половине сезона Томпсон дошел до полуфинала в Брисбене и взял титул в мексиканском Лос-Кабосе (в финале выиграл у Каспера Рууда, а в полуфинале — у Саши Зверева).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.49, победу Томпсона букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: австралийцу действительно может не хватить энергии — все-таки для него это будет уже седьмой матч за последние восемь дней. В этом плане у американца есть преимущество. Но при этом нет сомнений, что Томпсон просто так не отдаст этот матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.

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    Корда — Томпсон: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 03.08.2024. Прогнозы на теннис. Корда воспользуется усталостью Томпсона?
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