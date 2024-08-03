Американец Себастьян Корда сыграет против австралийца Джордана Томпсона в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 3 августа, начало — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч Корда — Томпсон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Корда

Себастьян попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче американский теннисист разгромил чилийца Кристиана Гарина (6:3, 6:2), который перед этим легко переиграл Аслана Карацева.

Следующий матч получился не таким простым — Корда одержал волевую победу над Танаси Коккинакисом.

Первые два сета получились максимально сложными, а в решающем австралиец снялся после пятого гейма — 6:7, 7:5, 3:2.

Прогнозы на теннис

При этом во второй партии Коккинакис вел с брейком и не реализовал два матчбола при счете 5:4.

В текущем сезоне Корда пока ни разу не выигрывал на харде больше двух матчей.

Томпсон

Австралийский теннисист в первом матче одержал уверенную победу над Райли Опелкой — 6:4, 6:3.

В следующем раунде Томпсон обыграл еще одного двухметрового соперника — Джованни Мпетши-Перрикара. Для победы над французом ему тоже хватило двух сетов — 7:5, 6:4.

Результаты Джордана в столице США совершенно не удивляют. На прошлой неделе он добрался до финала в Атланте. Прежде чем уступить в решающем матче японцу Есихито Нисиоке, представитель Зеленого континента выиграл у Арольда Майо, Алехандро Давидовича-Фокины и Цзюньчэна Шана.

Ну и не будем забывать, что в первой половине сезона Томпсон дошел до полуфинала в Брисбене и взял титул в мексиканском Лос-Кабосе (в финале выиграл у Каспера Рууда, а в полуфинале — у Саши Зверева).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.49, победу Томпсона букмекеры предлагают за 2.62.

Прогноз: австралийцу действительно может не хватить энергии — все-таки для него это будет уже седьмой матч за последние восемь дней. В этом плане у американца есть преимущество. Но при этом нет сомнений, что Томпсон просто так не отдаст этот матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.96.