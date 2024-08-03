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    Выйдет ли Соболенко в финал соревнований в Вашингтоне?

    Соболенко — Боузкова. Ставка (к. 1.97) и прогноз на полуфинальный матч турнира WTA Вашингтон 3 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Боузкова
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    Арина Соболенко
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет против чешки Марии Боузковой в полуфинале турнира в Вашингтоне. Матч пройдёт 3 августа, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Боузкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Соболенко

    Буквально месяц, а именно 1 июля с Уимблдона снялась третья ракетка планеты Арина Соболенко, причина — травма плеча. Белорусская теннисистка с тех пор находится без игровой практики.

    Первую игру на турнире в Вашингтоне играла против российской спортсменки Камиллы Рахимовой (7:5, 4:6, 6:4). На корте соперницы провели 2 часа и 47 минут. Соболенко не играла с коца июня.

    В четвертьфинале Соболенко сражалась против своей соотечественницы Виктории Азаренко, выбив её из турнира WTA Вашингтон (6:4, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    В матче против Азаренко, Арина Соболенко 8 раз подала навылет, выиграла 4 тай-брейка и допустила 5 двойных ошибок.

    Арина Соболенко рейтинге WTA занимает 3 место.

    Боузкова

    На турнире в Вашингтоне Мария Боузкова играла исключительно против американских теннисисток и во всех встречах чешская спортсменка одержала победы.

    В стартовых играх WTA «Будапешт» Мария Боузкова оказалась сильнее Кесслер (6:4, 4:6, 6:2), Таунсенд (7:5, 7:6). В битве за выход в полуфинал Боузкова переиграла Монтгомери (6:3, 6:1).

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    • В рейтинге WTA Мари Боузкова занимает 43 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.18, победу Боузковой букмекеры предлагают за 4.98 .

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    Прогноз: Хоть Арина Соболенко ещё не оправилась от травмы плеча, но белорусская вполне способна выбить чешскую визави из турнира.

    Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко с форой по геймам (-5.5) с коэффициентом 1.97.

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