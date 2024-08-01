Пол
Томми максимально уверенно дошел до четвертьфинала. На этом турнире он пока не проиграл ни сета.
В третьем круге американский теннисист одержал победу над французом Корентеном Муте — 7:6, 6:3.
Пол, возможно, не показал свой лучший теннис, но он все-таки ошибался не так часто, как его соперник. Достаточно сказать, что у Томми было 12 брейк-пойнтов.
В предыдущих раундах Пол переиграл итальянца Лучано Дардери и разгромил чеха Якуба Меньшика.
В этом году его лучшим результатом на грунте пока остается выход в полуфинале «Мастерса» в Риме.
Алькарас
Карлос тоже пока не проиграл ни сета на олимпийском турире в одиночке.
В среду испанский теннисист выиграл у россиянина Романа Сафиуллина — 6:4, 6:2.
Но день все равно получился грустным. Алькарас вместе с Рафаэлем Надалем проиграл в парном разряде.
Ни для кого не секрет, что Карлитос очень хотел выиграть медаль вместе с легендарным соотечественником.
Кроме того, для Надаля это, по всей видимости, был последний матч на кортах Ролан Гаррос.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 5.35, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.18.
Прогноз: Карлос ведет 3-2 в личных встречах с Томми. Интересно, что испанец не отдал ни сета только в одном из пяти предыдущих матчей против американца.
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На грунте Пол вряд ли остановит действующего чемпиона Ролан Гаррос, но ему вполне по силам избежать разгромного поражения.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.