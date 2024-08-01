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    У Алькараса будут проблемы в матче с Полом?

    Пол — Алькарас. Ставка (к. 1.92) и прогноз на олимпийский турнир 1 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Томми Пола в четвертьфинале олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 1 августа, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Пол

    Томми максимально уверенно дошел до четвертьфинала. На этом турнире он пока не проиграл ни сета.

    В третьем круге американский теннисист одержал победу над французом Корентеном Муте — 7:6, 6:3.

    Пол, возможно, не показал свой лучший теннис, но он все-таки ошибался не так часто, как его соперник. Достаточно сказать, что у Томми было 12 брейк-пойнтов.

    В предыдущих раундах Пол переиграл итальянца Лучано Дардери и разгромил чеха Якуба Меньшика.

    Прогнозы на теннис

    В этом году его лучшим результатом на грунте пока остается выход в полуфинале «Мастерса» в Риме.

    Алькарас

    Карлос тоже пока не проиграл ни сета на олимпийском турире в одиночке.

    В среду испанский теннисист выиграл у россиянина Романа Сафиуллина — 6:4, 6:2.

    Но день все равно получился грустным. Алькарас вместе с Рафаэлем Надалем проиграл в парном разряде.

    Ни для кого не секрет, что Карлитос очень хотел выиграть медаль вместе с легендарным соотечественником.

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    Кроме того, для Надаля это, по всей видимости, был последний матч на кортах Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 5.35, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.18.

    Прогноз: Карлос ведет 3-2 в личных встречах с Томми. Интересно, что испанец не отдал ни сета только в одном из пяти предыдущих матчей против американца.

    На грунте Пол вряд ли остановит действующего чемпиона Ролан Гаррос, но ему вполне по силам избежать разгромного поражения.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.

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    Пол — Алькарас: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на теннис. У Алькараса будут проблемы в матче с Полом?
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