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    Пол неприятно удивит в матче с Муте?

    Муте — Пол. Ставка (к. 1.88) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 31 июля 2024 года

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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против француза Корентена Муте в третьем круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 31 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Муте — Пол, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Муте

    В отличие от остальных участников третьего раунда, французскому теннисисту не пришлось играть в предыдущем круге.

    Муте повезло — немец Ян-Леннард Штруфф, с которым он должен был встретиться днем ранее, был вынужден сняться из-за травмы.

    В первом матче Корентен одержал победу над индийцем Сумитом Нагалом — 6:2, 2:6, 7:5.

    Примечательно, что в этом году Муте почему-то решил играть только на грунте. Единственным исключением стал травяной турнир в Галле, на котором он не смог пройти квалификацию.

    Прогнозы на теннис

    Главным успехом Муте в 2024-м пока что остается выход в четвертый круг Ролан Гаррос.

    Пол

    У Томми были не самые простые соперники в предыдущих раундах, но, несмотря на это, он пока не проиграл ни сета.

    В первом круге американский теннисист остановил итальянца Лучано Дардери — 6:3, 6:4.

    В следующем матче Пол разгромил талантливого чеха Якуба Меньшика — 6:3, 6:1.

    Пол до сих пор не дебютировал в топ-10 (сейчас он 13-й в рейтинге), но, скорее всего, это произойдет в ближайшие пару месяцев.

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    В текущем сезоне Томми провел 44 матча — одержал 33 победы и потерпел 11 поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 4.85, победу Пола букмекеры предлагают за 1.18.

    Прогноз: дерзкого француза будут неистово поддерживать трибуны, но вряд ли ему это сильно поможет в матче против такого соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.

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    Муте — Пол: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Прогнозы на теннис. Пол неприятно удивит в матче с Муте?
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