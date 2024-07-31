Американец Томми Пол сыграет против француза Корентена Муте в третьем круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 31 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Муте — Пол, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Муте

В отличие от остальных участников третьего раунда, французскому теннисисту не пришлось играть в предыдущем круге.

Муте повезло — немец Ян-Леннард Штруфф, с которым он должен был встретиться днем ранее, был вынужден сняться из-за травмы.

В первом матче Корентен одержал победу над индийцем Сумитом Нагалом — 6:2, 2:6, 7:5.

Примечательно, что в этом году Муте почему-то решил играть только на грунте. Единственным исключением стал травяной турнир в Галле, на котором он не смог пройти квалификацию.

Прогнозы на теннис

Главным успехом Муте в 2024-м пока что остается выход в четвертый круг Ролан Гаррос.

Пол

У Томми были не самые простые соперники в предыдущих раундах, но, несмотря на это, он пока не проиграл ни сета.

В первом круге американский теннисист остановил итальянца Лучано Дардери — 6:3, 6:4.

В следующем матче Пол разгромил талантливого чеха Якуба Меньшика — 6:3, 6:1.

Пол до сих пор не дебютировал в топ-10 (сейчас он 13-й в рейтинге), но, скорее всего, это произойдет в ближайшие пару месяцев.

В текущем сезоне Томми провел 44 матча — одержал 33 победы и потерпел 11 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Муте в этом матче можно поставить за 4.85, победу Пола букмекеры предлагают за 1.18.

Прогноз: дерзкого француза будут неистово поддерживать трибуны, но вряд ли ему это сильно поможет в матче против такого соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.