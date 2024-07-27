Надя Подороска
В этом сезоне показатели Подороски по сравнению с прошлым годом немного выросли, но они все равно не являются убедительными.
Последние соревнования аргентинке никак нельзя занести в актив, поскольку она не может победить уже шесть матчей подряд.
При всем этом стоит отметить, что все матчи проходили в борьбе, поскольку даже в матчах, где случались поражения даже в двух сетах, все равно Надя не проигрывала вчистую.
Хочется верить, что в игре против Парри наконец-то прервется серия неудач, хотя против хозяйки турнира всегда тяжело играть.
Диан Парри
Эту француженку нельзя назвать серьезной претенденткой на титул на тех турнирах, где ей приходится играть, но с Парри все равно соперницам стоит считаться.
Подтверждение тому можно было видеть на позапрошлой неделе, где Диан добралась до полуфинала в Палермо, но проиграла в нем будущей победительнице турнира Жен Синьвэнь.
На домашнем грунте она будет испытывать чрезвычайное давление, и обычно это влияет на внутреннее состояние француженки.
Но даже испытывая мандраж на страте такого статусного турнира Парри должна разбираться с Подороской легко и непринужденно.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Подороски — 3.29, победа Парри — 1.34.
Прогноз: Парри сильнее своей соперницы по ряду параметров, поэтому победа останется за француженкой
- 1.88Кочаретто — Шнайдер: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.06Пигосси — Ястремская: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.82Гарсия — Кристиан: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Ставка: Ф2 (-4) за 1.82
Альтернативный прогноз: Равного тенниса не получится
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.32