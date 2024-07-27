Аргентинка Надя Подороска и француженка Диан Парри встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 27 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Подороска — Парри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Надя Подороска

В этом сезоне показатели Подороски по сравнению с прошлым годом немного выросли, но они все равно не являются убедительными.

Последние соревнования аргентинке никак нельзя занести в актив, поскольку она не может победить уже шесть матчей подряд.

При всем этом стоит отметить, что все матчи проходили в борьбе, поскольку даже в матчах, где случались поражения даже в двух сетах, все равно Надя не проигрывала вчистую.

Хочется верить, что в игре против Парри наконец-то прервется серия неудач, хотя против хозяйки турнира всегда тяжело играть.

Диан Парри

Эту француженку нельзя назвать серьезной претенденткой на титул на тех турнирах, где ей приходится играть, но с Парри все равно соперницам стоит считаться.

Прогнозы на теннис

Подтверждение тому можно было видеть на позапрошлой неделе, где Диан добралась до полуфинала в Палермо, но проиграла в нем будущей победительнице турнира Жен Синьвэнь.

На домашнем грунте она будет испытывать чрезвычайное давление, и обычно это влияет на внутреннее состояние француженки.

Но даже испытывая мандраж на страте такого статусного турнира Парри должна разбираться с Подороской легко и непринужденно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Подороски — 3.29, победа Парри — 1.34.

Прогноз: Парри сильнее своей соперницы по ряду параметров, поэтому победа останется за француженкой

Ставка: Ф2 (-4) за 1.82

Альтернативный прогноз: Равного тенниса не получится

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.32