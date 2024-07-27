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    Парри легко победит на домашних кортах?

    Подороска — Парри. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч Олимпиады 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Подороска — Парри
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    Диан Парри
    Аргентинка Надя Подороска и француженка Диан Парри встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 27 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Подороска — Парри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Надя Подороска

    В этом сезоне показатели Подороски по сравнению с прошлым годом немного выросли, но они все равно не являются убедительными.

    Последние соревнования аргентинке никак нельзя занести в актив, поскольку она не может победить уже шесть матчей подряд.

    При всем этом стоит отметить, что все матчи проходили в борьбе, поскольку даже в матчах, где случались поражения даже в двух сетах, все равно Надя не проигрывала вчистую.

    Хочется верить, что в игре против Парри наконец-то прервется серия неудач, хотя против хозяйки турнира всегда тяжело играть.

    Диан Парри

    Эту француженку нельзя назвать серьезной претенденткой на титул на тех турнирах, где ей приходится играть, но с Парри все равно соперницам стоит считаться.

    Прогнозы на теннис

    Подтверждение тому можно было видеть на позапрошлой неделе, где Диан добралась до полуфинала в Палермо, но проиграла в нем будущей победительнице турнира Жен Синьвэнь.

    На домашнем грунте она будет испытывать чрезвычайное давление, и обычно это влияет на внутреннее состояние француженки.

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    Но даже испытывая мандраж на страте такого статусного турнира Парри должна разбираться с Подороской легко и непринужденно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Подороски — 3.29, победа Парри — 1.34.

    Прогноз: Парри сильнее своей соперницы по ряду параметров, поэтому победа останется за француженкой

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.82

    Альтернативный прогноз: Равного тенниса не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.32

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    Подороска — Парри: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на теннис. Парри легко победит на домашних кортах?
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