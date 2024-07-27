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    Норри и Грикспор устроят серьезные олимпийские разборки?

    Грикспор — Норри. Ставка (к. 1.99) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Грикспор — Норри
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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 27 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Норри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Грикспор

    Таллон после Уимблдона провел серию тренировочных матчей на грунте, а также съездил на турнир в Бостад.

    В небольшом шведском городке нидерландский теннисист разочаровал — в первом же матче он проиграл представителю Казахстана Тимофею Скатову.

    Но Грикспора все равно нельзя недооценивать, на грунте он тоже умеет приятно удивлять.

    Весной он выиграл два матча на «тысячнике» в Мадриде, а еще через месяц дошел до третьего раунда на Ролан Гаррос.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что в этом году Грикспор обыгрывал таких соперников, как Артур Фис, Хуберт Хуркач, Лоренцо Музетти и Хольгер Руне.

    Норри

    Британский теннисист в текущем сезоне выиграл половину своих матчей на грунте — восемь из 16-ти.

    Лучшим результатом Кэмерона на этом покрытии в 2024-м пока остается полуфинал в Рио-де-Жанейро.

    Но в целом Норри в последнее время далеко не так успешен, как в предыдущих сезонах. В прошлом году он выиграл 16 матчей на глине.

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    Как и Грикспор, Норри в середине июля заглянул в Бостад, и тоже не впечатлил. Во втором круге бывшая восьмая ракетка мира проиграл Рафаэлю Надалю (4:6, 4:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в этом матче у букмекеров нет фаворита — и на Грикспора, и на Норри можно поставить за 1.91.

    Прогноз: как ни странно, нидерландец и британец до сих пор ни разу не играли друг с другом. Но все равно почти нет сомнений, что их матч будет одним из самых упорных.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.

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    Грикспор — Норри: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на теннис. Норри и Грикспор устроят серьезные олимпийские разборки?
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