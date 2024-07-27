Грикспор
Таллон после Уимблдона провел серию тренировочных матчей на грунте, а также съездил на турнир в Бостад.
В небольшом шведском городке нидерландский теннисист разочаровал — в первом же матче он проиграл представителю Казахстана Тимофею Скатову.
Но Грикспора все равно нельзя недооценивать, на грунте он тоже умеет приятно удивлять.
Весной он выиграл два матча на «тысячнике» в Мадриде, а еще через месяц дошел до третьего раунда на Ролан Гаррос.
Также стоит отметить, что в этом году Грикспор обыгрывал таких соперников, как Артур Фис, Хуберт Хуркач, Лоренцо Музетти и Хольгер Руне.
Норри
Британский теннисист в текущем сезоне выиграл половину своих матчей на грунте — восемь из 16-ти.
Лучшим результатом Кэмерона на этом покрытии в 2024-м пока остается полуфинал в Рио-де-Жанейро.
Но в целом Норри в последнее время далеко не так успешен, как в предыдущих сезонах. В прошлом году он выиграл 16 матчей на глине.
Как и Грикспор, Норри в середине июля заглянул в Бостад, и тоже не впечатлил. Во втором круге бывшая восьмая ракетка мира проиграл Рафаэлю Надалю (4:6, 4:6).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в этом матче у букмекеров нет фаворита — и на Грикспора, и на Норри можно поставить за 1.91.
Прогноз: как ни странно, нидерландец и британец до сих пор ни разу не играли друг с другом. Но все равно почти нет сомнений, что их матч будет одним из самых упорных.
- 8.10Джокович — Эбден: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.24Дардери — Пол: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.82Дрейпер — Нисикори: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.