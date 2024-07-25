Американец Маккензи Макдональд сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 25 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Макдональд — Нисиока, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Макдональд

Маккензи на старте турнира одержал уверенную победу над Брэндоном Накашимой — 6:2, 6:4.

Вопреки ожиданиям, Макдональд отдал соотечественнику лишь шесть геймов. С учетом всех обстоятельств можно сказать, что это сенсация.

Макдональд впервые в сезоне выиграл матч на харде. Еще в начале января он не прошел ни раунда в Гонконге, Аделаиде и на Australian Open.

Прогнозы на теннис

Более того, свой первый матч в этом году американский теннисист выиграл только в начале июня.

Но сейчас Макдональд, похоже, снова в оптимальной форме.

Нисиока

Японский теннисист в первом круге одержал победу над американцем Закари Свайдой — 7:6, 6:3.

В этом матче представитель Страны восходящего солнца неплохо играл на своей подаче.

Исключением стал лишь один гейм в начале первого сета, когда сопернику удалось сделать брейк.

Также стоит отметить, что в текущем сезоне Нисиока до сих пор смог выиграть больше одного матча только на травяном турнире в Истборне.

Во всех остальных случаях бывшая 24-я ракетка мира доходил в лучшем случае до второго круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 1.63, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: здесь надо обратить внимание на один интересный факт — японец ведет 5-2 в личных встречах с американцем. А это значит, что Макдональда здесь сложно назвать фаворитом.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.