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    Макдональд снова проиграет Нисиоке?

    Макдональд — Нисиока. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Атланте 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Макдональд — Нисиока
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    Маккензи Макдональд
    Американец Маккензи Макдональд сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 25 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Макдональд — Нисиока, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Атланта. Мужчины 25 Июля 2024 года

    Маккензи Макдональд

  • США
    •  Маккензи Макдональд 19:00 Йосихито Нисиока

    Йосихито Нисиока

  • Япония
    •

    Макдональд

    Маккензи на старте турнира одержал уверенную победу над Брэндоном Накашимой — 6:2, 6:4.

    Вопреки ожиданиям, Макдональд отдал соотечественнику лишь шесть геймов. С учетом всех обстоятельств можно сказать, что это сенсация.

    Макдональд впервые в сезоне выиграл матч на харде. Еще в начале января он не прошел ни раунда в Гонконге, Аделаиде и на Australian Open.

    Прогнозы на теннис

    Более того, свой первый матч в этом году американский теннисист выиграл только в начале июня.

    Но сейчас Макдональд, похоже, снова в оптимальной форме.

    Нисиока

    Японский теннисист в первом круге одержал победу над американцем Закари Свайдой — 7:6, 6:3.

    В этом матче представитель Страны восходящего солнца неплохо играл на своей подаче.

    Исключением стал лишь один гейм в начале первого сета, когда сопернику удалось сделать брейк.

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    Также стоит отметить, что в текущем сезоне Нисиока до сих пор смог выиграть больше одного матча только на травяном турнире в Истборне.

    Во всех остальных случаях бывшая 24-я ракетка мира доходил в лучшем случае до второго круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 1.63, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.28.

    Прогноз: здесь надо обратить внимание на один интересный факт — японец ведет 5-2 в личных встречах с американцем. А это значит, что Макдональда здесь сложно назвать фаворитом.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

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