Маккензи Макдональд
Йосихито Нисиока
Макдональд
Маккензи на старте турнира одержал уверенную победу над Брэндоном Накашимой — 6:2, 6:4.
Вопреки ожиданиям, Макдональд отдал соотечественнику лишь шесть геймов. С учетом всех обстоятельств можно сказать, что это сенсация.
Макдональд впервые в сезоне выиграл матч на харде. Еще в начале января он не прошел ни раунда в Гонконге, Аделаиде и на Australian Open.
Более того, свой первый матч в этом году американский теннисист выиграл только в начале июня.
Но сейчас Макдональд, похоже, снова в оптимальной форме.
Нисиока
Японский теннисист в первом круге одержал победу над американцем Закари Свайдой — 7:6, 6:3.
В этом матче представитель Страны восходящего солнца неплохо играл на своей подаче.
Исключением стал лишь один гейм в начале первого сета, когда сопернику удалось сделать брейк.
Также стоит отметить, что в текущем сезоне Нисиока до сих пор смог выиграть больше одного матча только на травяном турнире в Истборне.
Во всех остальных случаях бывшая 24-я ракетка мира доходил в лучшем случае до второго круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Макдональда в этом матче можно поставить за 1.63, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.28.
Прогноз: здесь надо обратить внимание на один интересный факт — японец ведет 5-2 в личных встречах с американцем. А это значит, что Макдональда здесь сложно назвать фаворитом.
- 1.92Опелка — Давидович-Фокина: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.16Лайович — Музетти: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.20Меньшик — Тсенг: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.