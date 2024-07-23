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    Накашима снова проиграет Макдональду?

    Накашима — Макдональд. Ставка (к. 2.24) и прогноз на турнир в Атланте 23 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Накашима — Макдональд
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    Брэндон Накашима
    Американцы Брэндон Накашима и Маккензи Макдональд встретятся в первом круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 23 июля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Макдональд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Атланта. Мужчины 23 Июля 2024 года

    Брэндон Накасима

  • США
    •  Брэндон Накасима 19:30 Маккензи Макдональд

    Маккензи Макдональд

  • США
    •

    Накашима

    Брэндон в этом году успешно провел серию турниров на траве, по итогам которой был близок к возвращению в топ-50. В новой версии рейтинга он занимает 55-е место.

    Единственным разочарованием стало выступление американца на недавнем турнире в Ньюпорте.

    Накашима спокойно прошел первый раунд, но уже в следующем матче неожиданно проиграл австралийцу Адаму Уолтону.

    Прогнозы на теннис

    Зато Накашима прошел два раунда на Уимблдоне и добрался до полуфинала в Штутгарте.
    В первой половине сезона Брэндон провел серию «челленджеров» на харде с целью закрепиться в топ-100. План оказался максимально удачным.

    Макдональд

    Маккензи тем временем на прошлой неделе впервые в этом году выиграл два матча подряд.

    Американский теннисист дошел до четвертьфинала в Ньюпорте. Прежде чем проиграть Райли Опелке, он остановил Ринки Хиджикату и Билли Харриса.

    Макдональд долго набирал форму после травмы, из-за которой почти на играл в первой половине сезона.

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    Также стоит отметить, что в текущем сезоне 29-летний Макдональд до сих пор не выиграл ни одного матча на харде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.48, победу Макдональда букмекеры предлагают за 2.65.

    Прогноз: в прошлом году Маккензи дважды обыграл Брэндона — сначала на Australian Open, а потом в Акапулько. Сейчас Макдональд играет не так убедительно, тогда как Брэндон снова демонстрирует свой лучший теннис. Вполне вероятно, что на этот раз Накашима не проиграет соотечественнику.

    Рекомендуемая ставка: победа Накашимы в двух сетах за 2.24.

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    Накашима — Макдональд: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на теннис. Накашима снова проиграет Макдональду?
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