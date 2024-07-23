Брэндон Накасима
Маккензи Макдональд
Накашима
Брэндон в этом году успешно провел серию турниров на траве, по итогам которой был близок к возвращению в топ-50. В новой версии рейтинга он занимает 55-е место.
Единственным разочарованием стало выступление американца на недавнем турнире в Ньюпорте.
Накашима спокойно прошел первый раунд, но уже в следующем матче неожиданно проиграл австралийцу Адаму Уолтону.
Зато Накашима прошел два раунда на Уимблдоне и добрался до полуфинала в Штутгарте.
В первой половине сезона Брэндон провел серию «челленджеров» на харде с целью закрепиться в топ-100. План оказался максимально удачным.
Макдональд
Маккензи тем временем на прошлой неделе впервые в этом году выиграл два матча подряд.
Американский теннисист дошел до четвертьфинала в Ньюпорте. Прежде чем проиграть Райли Опелке, он остановил Ринки Хиджикату и Билли Харриса.
Макдональд долго набирал форму после травмы, из-за которой почти на играл в первой половине сезона.
Также стоит отметить, что в текущем сезоне 29-летний Макдональд до сих пор не выиграл ни одного матча на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.48, победу Макдональда букмекеры предлагают за 2.65.
Прогноз: в прошлом году Маккензи дважды обыграл Брэндона — сначала на Australian Open, а потом в Акапулько. Сейчас Макдональд играет не так убедительно, тогда как Брэндон снова демонстрирует свой лучший теннис. Вполне вероятно, что на этот раз Накашима не проиграет соотечественнику.
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Рекомендуемая ставка: победа Накашимы в двух сетах за 2.24.