Американцы Брэндон Накашима и Маккензи Макдональд встретятся в первом круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 23 июля, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Макдональд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Накашима

Брэндон в этом году успешно провел серию турниров на траве, по итогам которой был близок к возвращению в топ-50. В новой версии рейтинга он занимает 55-е место.

Единственным разочарованием стало выступление американца на недавнем турнире в Ньюпорте.

Накашима спокойно прошел первый раунд, но уже в следующем матче неожиданно проиграл австралийцу Адаму Уолтону.

Прогнозы на теннис

Зато Накашима прошел два раунда на Уимблдоне и добрался до полуфинала в Штутгарте.

В первой половине сезона Брэндон провел серию «челленджеров» на харде с целью закрепиться в топ-100. План оказался максимально удачным.

Макдональд

Маккензи тем временем на прошлой неделе впервые в этом году выиграл два матча подряд.

Американский теннисист дошел до четвертьфинала в Ньюпорте. Прежде чем проиграть Райли Опелке, он остановил Ринки Хиджикату и Билли Харриса.

Макдональд долго набирал форму после травмы, из-за которой почти на играл в первой половине сезона.

Также стоит отметить, что в текущем сезоне 29-летний Макдональд до сих пор не выиграл ни одного матча на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.48, победу Макдональда букмекеры предлагают за 2.65.

Прогноз: в прошлом году Маккензи дважды обыграл Брэндона — сначала на Australian Open, а потом в Акапулько. Сейчас Макдональд играет не так убедительно, тогда как Брэндон снова демонстрирует свой лучший теннис. Вполне вероятно, что на этот раз Накашима не проиграет соотечественнику.

Рекомендуемая ставка: победа Накашимы в двух сетах за 2.24.