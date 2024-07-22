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    Сможет ли Шаповалов пройти первый круг в Атланте?

    Шаповалов — Гоффен. Ставка (к. 2.20) и прогноз на турнир в Атланте 22 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шаповалов — Гоффен
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против бельгийца Давида Гоффена в первом круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 22 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Гоффен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Атланта. Мужчины 22 Июля 2024 года

    Денис Шаповалов

  • Канада
    •  Денис Шаповалов 21:00 Давид Гоффен

    Давид Гоффен

  • Бельгия
    •

    Шаповалов

    Денис начал эту неделю в статусе всего лишь 140-й ракетки мира. Несмотря на все старания, ему пока никак не удается вернуться в топ-100.

    В первую очередь, это последствия травмы, из-за которой ему пришлось пропустить вторую половину прошлого сезона.

    В текущем сезоне Шаповалов пока не впечатляет, но и чересчур провальными его результаты тоже нельзя назвать.

    Например, на Уимблдоне бывшая десятая ракетка мира прошел два раунда. Еще по два матча он выиграл на «Мастерсах» в Майами и Мадриде и на Ролан Гаррос.

    Прогнозы на теннис

    Главная проблема Шаповалова, по всей видимости, заключается в психологии.

    Гоффен

    Давид тем временем совсем недавно вернулся в топ-100. В новой версии рейтинга он занимает 98-е место.

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    • Это случилось благодаря победе бельгийского теннисиста на травяном «челленджере» в Илкли.

    На Уимблдоне бывшая седьмая ракетка мира попал в основную сетку как лаки-лузер.

    Гоффен проиграл в первом круге Томашу Махачу, несмотря на то, что вел 2-0 по сетам и 5:0 в пятой партии.

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    Также стоит отметить, что в этом году 33-летний Гоффен выиграл лишь один матч на харде на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.47, победу Гоффена букмекеры предлагают за 2.69.

    Прогноз: все-таки предположим, что у Дениса не будет серьезных проблем в предстоящем матче. Вполне вероятно, что канадцу хватит двух сетов для победы над бельгийцем.

    Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова в двух сетах за 2.20.

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    Шаповалов — Гоффен: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 22.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шаповалов пройти первый круг в Атланте?
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