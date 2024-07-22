Канадец Денис Шаповалов сыграет против бельгийца Давида Гоффена в первом круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 22 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Гоффен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шаповалов

Денис начал эту неделю в статусе всего лишь 140-й ракетки мира. Несмотря на все старания, ему пока никак не удается вернуться в топ-100.

В первую очередь, это последствия травмы, из-за которой ему пришлось пропустить вторую половину прошлого сезона.

В текущем сезоне Шаповалов пока не впечатляет, но и чересчур провальными его результаты тоже нельзя назвать.

Например, на Уимблдоне бывшая десятая ракетка мира прошел два раунда. Еще по два матча он выиграл на «Мастерсах» в Майами и Мадриде и на Ролан Гаррос.

Прогнозы на теннис

Главная проблема Шаповалова, по всей видимости, заключается в психологии.

Гоффен

Давид тем временем совсем недавно вернулся в топ-100. В новой версии рейтинга он занимает 98-е место.

Это случилось благодаря победе бельгийского теннисиста на травяном «челленджере» в Илкли.

На Уимблдоне бывшая седьмая ракетка мира попал в основную сетку как лаки-лузер.

Гоффен проиграл в первом круге Томашу Махачу, несмотря на то, что вел 2-0 по сетам и 5:0 в пятой партии.

Также стоит отметить, что в этом году 33-летний Гоффен выиграл лишь один матч на харде на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.47, победу Гоффена букмекеры предлагают за 2.69.

Прогноз: все-таки предположим, что у Дениса не будет серьезных проблем в предстоящем матче. Вполне вероятно, что канадцу хватит двух сетов для победы над бельгийцем.

Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова в двух сетах за 2.20.