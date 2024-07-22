Денис Шаповалов
Давид Гоффен
Шаповалов
Денис начал эту неделю в статусе всего лишь 140-й ракетки мира. Несмотря на все старания, ему пока никак не удается вернуться в топ-100.
В первую очередь, это последствия травмы, из-за которой ему пришлось пропустить вторую половину прошлого сезона.
В текущем сезоне Шаповалов пока не впечатляет, но и чересчур провальными его результаты тоже нельзя назвать.
Например, на Уимблдоне бывшая десятая ракетка мира прошел два раунда. Еще по два матча он выиграл на «Мастерсах» в Майами и Мадриде и на Ролан Гаррос.
Главная проблема Шаповалова, по всей видимости, заключается в психологии.
Гоффен
Давид тем временем совсем недавно вернулся в топ-100. В новой версии рейтинга он занимает 98-е место.
Это случилось благодаря победе бельгийского теннисиста на травяном «челленджере» в Илкли.
На Уимблдоне бывшая седьмая ракетка мира попал в основную сетку как лаки-лузер.
Гоффен проиграл в первом круге Томашу Махачу, несмотря на то, что вел 2-0 по сетам и 5:0 в пятой партии.
Также стоит отметить, что в этом году 33-летний Гоффен выиграл лишь один матч на харде на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.47, победу Гоффена букмекеры предлагают за 2.69.
Прогноз: все-таки предположим, что у Дениса не будет серьезных проблем в предстоящем матче. Вполне вероятно, что канадцу хватит двух сетов для победы над бельгийцем.
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Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова в двух сетах за 2.20.