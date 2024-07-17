Россиянка Мария Тимофеева и белоруска Александра Соснович встретятся во втором круге турнира в Будапеште. Матч пройдет 17 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тимофеева — Соснович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мария Тимофеева

Пока что Тимофеева находится в списке тех, кто ещё не выстрелил, но уже находится в заряженном положении.

Несмотря на то, что Марии всего лишь 20 лет, но по всем показателям она растет не по месяцам, а по неделям

В Венгрию она приехала, имея три поражения в пассиве, и были определённые опасения относительно старта на турнире в Будапеште, но она легко справилась со швейцаркой Вальтерт в первом круге.

С белорусской теннисисткой Соснович получится равная игра, но у Александры будет преимущество за счет опыта.

Александра Соснович

Мало кто рассчитывать на то, что Соснович сможет пройти мощную Томову в первом круге соревнований в Венгрии, но характера Александра продемонстрировала достаточно.

Прогнозы на теннис

Игра держала в напряжении на протяжении трех сетов, хоть ни в одном из сетов болельщики не дождались тай-брейков.

Хочется вверить, что белоруска сможет вспомнить образцы своей лучшей игры по карьере и заберется по турниру максимально далеко.

Во втором круге ей придется играть против неприятной Тимофеевой, которая умело может подлавливать соперницу на её же оплошностях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Тимофеевой — 2.11, победа Соснович — 1.74.

Прогноз: Соснович имеет больше на успех за счет опыта

Ставка: П2 за 1.74

Альтернативный прогноз: В этой игре будет много продолжительных геймов

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.16