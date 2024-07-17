Мария Тимофеева
Пока что Тимофеева находится в списке тех, кто ещё не выстрелил, но уже находится в заряженном положении.
Несмотря на то, что Марии всего лишь 20 лет, но по всем показателям она растет не по месяцам, а по неделям
В Венгрию она приехала, имея три поражения в пассиве, и были определённые опасения относительно старта на турнире в Будапеште, но она легко справилась со швейцаркой Вальтерт в первом круге.
С белорусской теннисисткой Соснович получится равная игра, но у Александры будет преимущество за счет опыта.
Александра Соснович
Мало кто рассчитывать на то, что Соснович сможет пройти мощную Томову в первом круге соревнований в Венгрии, но характера Александра продемонстрировала достаточно.
Игра держала в напряжении на протяжении трех сетов, хоть ни в одном из сетов болельщики не дождались тай-брейков.
Хочется вверить, что белоруска сможет вспомнить образцы своей лучшей игры по карьере и заберется по турниру максимально далеко.
Во втором круге ей придется играть против неприятной Тимофеевой, которая умело может подлавливать соперницу на её же оплошностях.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Тимофеевой — 2.11, победа Соснович — 1.74.
Прогноз: Соснович имеет больше на успех за счет опыта
- 1.89Шмидлова — Соррибес-Тормо: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.82Аванесян — Машарова: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.05Дардери — Шевченко: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: П2 за 1.74
Альтернативный прогноз: В этой игре будет много продолжительных геймов
Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.16