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    Соснович сможет пройти по дистанции дальше?

    Тимофеева — Соснович. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч в Будапеште 17 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Тимофеева — Соснович
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    Александра Соснович
    Россиянка Мария Тимофеева и белоруска Александра Соснович встретятся во втором круге турнира в Будапеште. Матч пройдет 17 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тимофеева — Соснович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мария Тимофеева

    Пока что Тимофеева находится в списке тех, кто ещё не выстрелил, но уже находится в заряженном положении.

    Несмотря на то, что Марии всего лишь 20 лет, но по всем показателям она растет не по месяцам, а по неделям

    В Венгрию она приехала, имея три поражения в пассиве, и были определённые опасения относительно старта на турнире в Будапеште, но она легко справилась со швейцаркой Вальтерт в первом круге.

    С белорусской теннисисткой Соснович получится равная игра, но у Александры будет преимущество за счет опыта.

    Александра Соснович

    Мало кто рассчитывать на то, что Соснович сможет пройти мощную Томову в первом круге соревнований в Венгрии, но характера Александра продемонстрировала достаточно.

    Прогнозы на теннис

    Игра держала в напряжении на протяжении трех сетов, хоть ни в одном из сетов болельщики не дождались тай-брейков.

    Хочется вверить, что белоруска сможет вспомнить образцы своей лучшей игры по карьере и заберется по турниру максимально далеко.

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    Во втором круге ей придется играть против неприятной Тимофеевой, которая умело может подлавливать соперницу на её же оплошностях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в белоруску в этом поединке: победа Тимофеевой — 2.11, победа Соснович — 1.74.

    Прогноз: Соснович имеет больше на успех за счет опыта

    Ставка: П2 за 1.74

    Альтернативный прогноз: В этой игре будет много продолжительных геймов

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.16

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    Тимофеева — Соснович: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на теннис. Соснович сможет пройти по дистанции дальше?
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