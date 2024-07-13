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    Бонзи проиграет китайцу Юньчаокэтэ?

    Бонзи — Юньчаокэтэ. Ставка (к. 1.94) и прогноз на «челленджер» в Виннипеге 13 июля 2024 года

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    Бенжамен Бонзи
    Француз Бенжамен Бонзи сыграет против китайца Бу Юньчаокэтэ в полуфинале «челленджера» в Виннипеге (Канада). Матч пройдет 13 июля, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бонзи — Юньчаокэтэ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Бонзи

    Бенжамен после всех проблем, ставших следствием неприятной травмы, в итоге оказался за пределами топ-100.

    Эту неделю французский теннисист начал на 150 месте в рейтинге ATP.

    На текущем турнире Бонзи третий раз в сезоне дошел до полуфинала. В предыдущих случаях это тоже было на «челленджерах» — на грунте в хорватском Сплите и на траве в британском Илкли.

    Прогнозы на теннис

    В Виннипеге Бонзи до сих пор не отдал ни сета. Бывшая 42-я ракетка мира выиграл у Итана Куинна, Филипа Секулича и Юты Симидзу.

    Юньчаокэтэ

    Бу тем временем уже пятый раз в этом сезоне добрался до полуфинала на харде.

    Китайский теннисист пока не поднимался в рейтинге выше 164-го места, но вполне вероятно, что уже в этом году он приблизится к топ-100.

    На этой неделе Юньчаокэтэ начал с волевой победы над бывшей 25-й ракеткой мира Вашеком Поспишилом.

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    Во втором круге 22-летний представитель Поднебесной выиграл у австралийца Макса Полманса, а в четвертьфинале — у американца Брэндона Холта. В этих матчах Юньчаокэтэ тоже проиграл первый сет, но в итоге совершил камбэк.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бонзи в этом матче можно поставить за 1.55, победу Юньчаокэтэ букмекеры предлагают за 2.31.

    Прогноз: у француза, скорее всего, будут первые серьезные проблемы на этом турнире. Не факт, что Бенжамен подтвердит статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.

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    Бонзи — Юньчаокэтэ: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 13.07.2024. Прогнозы на теннис. Бонзи проиграет китайцу Юньчаокэтэ?
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