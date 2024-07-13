Бонзи
Бенжамен после всех проблем, ставших следствием неприятной травмы, в итоге оказался за пределами топ-100.
Эту неделю французский теннисист начал на 150 месте в рейтинге ATP.
На текущем турнире Бонзи третий раз в сезоне дошел до полуфинала. В предыдущих случаях это тоже было на «челленджерах» — на грунте в хорватском Сплите и на траве в британском Илкли.
В Виннипеге Бонзи до сих пор не отдал ни сета. Бывшая 42-я ракетка мира выиграл у Итана Куинна, Филипа Секулича и Юты Симидзу.
Юньчаокэтэ
Бу тем временем уже пятый раз в этом сезоне добрался до полуфинала на харде.
Китайский теннисист пока не поднимался в рейтинге выше 164-го места, но вполне вероятно, что уже в этом году он приблизится к топ-100.
На этой неделе Юньчаокэтэ начал с волевой победы над бывшей 25-й ракеткой мира Вашеком Поспишилом.
Во втором круге 22-летний представитель Поднебесной выиграл у австралийца Макса Полманса, а в четвертьфинале — у американца Брэндона Холта. В этих матчах Юньчаокэтэ тоже проиграл первый сет, но в итоге совершил камбэк.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бонзи в этом матче можно поставить за 1.55, победу Юньчаокэтэ букмекеры предлагают за 2.31.
Прогноз: у француза, скорее всего, будут первые серьезные проблемы на этом турнире. Не факт, что Бенжамен подтвердит статус фаворита.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.