Француз Бенжамен Бонзи сыграет против китайца Бу Юньчаокэтэ в полуфинале «челленджера» в Виннипеге (Канада). Матч пройдет 13 июля, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бонзи — Юньчаокэтэ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бонзи

Бенжамен после всех проблем, ставших следствием неприятной травмы, в итоге оказался за пределами топ-100.

Эту неделю французский теннисист начал на 150 месте в рейтинге ATP.

На текущем турнире Бонзи третий раз в сезоне дошел до полуфинала. В предыдущих случаях это тоже было на «челленджерах» — на грунте в хорватском Сплите и на траве в британском Илкли.

Прогнозы на теннис

В Виннипеге Бонзи до сих пор не отдал ни сета. Бывшая 42-я ракетка мира выиграл у Итана Куинна, Филипа Секулича и Юты Симидзу.

Юньчаокэтэ

Бу тем временем уже пятый раз в этом сезоне добрался до полуфинала на харде.

Китайский теннисист пока не поднимался в рейтинге выше 164-го места, но вполне вероятно, что уже в этом году он приблизится к топ-100.

На этой неделе Юньчаокэтэ начал с волевой победы над бывшей 25-й ракеткой мира Вашеком Поспишилом.

Во втором круге 22-летний представитель Поднебесной выиграл у австралийца Макса Полманса, а в четвертьфинале — у американца Брэндона Холта. В этих матчах Юньчаокэтэ тоже проиграл первый сет, но в итоге совершил камбэк.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бонзи в этом матче можно поставить за 1.55, победу Юньчаокэтэ букмекеры предлагают за 2.31.

Прогноз: у француза, скорее всего, будут первые серьезные проблемы на этом турнире. Не факт, что Бенжамен подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.