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    Карбальес-Баэна дожмет Эрбера только в третьем сете?

    Карбальес-Баэна — Эрбер. Ставка (к. 2.38) и прогноз на «челленджер» в Брауншвейге 12 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Карбальес-Баэна — Эрбер
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    Пьер-Юг Эрбер
    Испанец Роберто Карбальес-Баэна сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера в полуфинале «челленджера» в немецком Брауншвейге. Матч пройдет 12 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Карбальес-Баэна — Эрбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Карбальес-Баэна

    Роберто по итогам недели, скорее всего, вернется в топ-60. Как ни крути, а он не зря поехал в Брауншвейг.

    В четвертьфинале испанский теннисист одержал волевую победу над чилийцем Кристианом Гарином — 4:6, 6:3, 7:5.

    В этом матче Карбальес-Баэна отдал пять геймов на подаче, но соперник ошибался еще чаще. В решающем сете Роберто сделал три брейка.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В предыдущих раундах Карбальес-Баэна выиграл у немца Рудольфа Моллекера и словака Лукаша Клейна.

    Эрбер

    Пьер-Юг тем временем дошел до полуфинала уже на четвертом «челленджере» в этом году.

    В четвертьфинале текущего турнира французский теннисист выиграл у хорвата Дуе Айдуковича — 6:3, 6:4.

    Пока что самым самым сложным для Эрбера был матч первого круга против 528-й ракетки мира Тома Генцша. Здесь ему понадобился дополнительный сет — 2:6, 6:4, 6:4.

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    Во втором круге 33-летний Эрбер остановил еще одного представителя Германии — Николу Куна (6:1, 7:5).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 1.31, победу Эрбера букмекеры предлагают за 3.18.

    Прогноз: испанца все-таки сложно назвать явным фаворитом этого матча. Француз способен как минимум взять сет. Поражение Карбальеса-Баэны тоже не станет сюрпризом.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.38.

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    Карбальес-Баэна — Эрбер: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 12.07.2024. Прогнозы на теннис. Карбальес-Баэна дожмет Эрбера только в третьем сете?
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