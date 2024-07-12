Карбальес-Баэна дожмет Эрбера только в третьем сете?

Испанец Роберто Карбальес-Баэна сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера в полуфинале «челленджера» в немецком Брауншвейге. Матч пройдет 12 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Карбальес-Баэна — Эрбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карбальес-Баэна

Роберто по итогам недели, скорее всего, вернется в топ-60. Как ни крути, а он не зря поехал в Брауншвейг.

В четвертьфинале испанский теннисист одержал волевую победу над чилийцем Кристианом Гарином — 4:6, 6:3, 7:5.

В этом матче Карбальес-Баэна отдал пять геймов на подаче, но соперник ошибался еще чаще. В решающем сете Роберто сделал три брейка.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В предыдущих раундах Карбальес-Баэна выиграл у немца Рудольфа Моллекера и словака Лукаша Клейна.

Эрбер

Пьер-Юг тем временем дошел до полуфинала уже на четвертом «челленджере» в этом году.

В четвертьфинале текущего турнира французский теннисист выиграл у хорвата Дуе Айдуковича — 6:3, 6:4.

Пока что самым самым сложным для Эрбера был матч первого круга против 528-й ракетки мира Тома Генцша. Здесь ему понадобился дополнительный сет — 2:6, 6:4, 6:4.

Во втором круге 33-летний Эрбер остановил еще одного представителя Германии — Николу Куна (6:1, 7:5).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 1.31, победу Эрбера букмекеры предлагают за 3.18.

Прогноз: испанца все-таки сложно назвать явным фаворитом этого матча. Француз способен как минимум взять сет. Поражение Карбальеса-Баэны тоже не станет сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.38.