Сможет ли Медведев обыграть Димитрова?

Россиянин Даниил Медведев сыграет против болгарина Григора Димитрова в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 7 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Димитров — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Димитров

Григор второй год подряд и четвертый раз в карьере добрался на британском мэйджоре до четвертого круга.

Но преодолеть эту стадию ему удалось лишь однажды — десять лет назад болгарин дошел до полуфинала.

В предыдущем матче Димитров уверенно разобрался с Гаэлем Монфисом — 6:3, 6:4, 6:3.

После волевой победы над Цзюньчэном Шаном этот матч прошел чересчур спокойно. Во многом благодаря тому, что Димитров на этот раз безупречно играл на подаче — француз взял на приеме лишь восемь очков.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Всё может измениться в любой момент, но с такой игрой Димитров запросто может пройти еще несколько раундов.

Медведев

Даниил тем временем третий раз дошел до четвертого круга. Но сейчас он сконцентрирован, прежде всего, на защите прошлогоднего полуфинала.

В этом плане очень позитивным сигналом стала победа над Яном-Леннардом Штруффом в третьем круге — 6:1, 6:3, 4:6, 7:6.

Вопреки ожиданиям, подача немецкого теннисиста не стала для Медведева чересчур серьезной проблемой — первые два сета прошли вообще без напряга.

В решающем сете Медведев здорово провел тай-брейк. Сначала он уступал 1:3, но потом взял на приеме три очка.

В предыдущих матчах на этой неделе первая ракетка России выиграл у американца Александра Ковачевича и француза Александра Мюллера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 2.16, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.70.

Прогноз: Даниил в последнее время часто играет против Григора. Весной россиянин уверенно переиграл болгарина на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. А в прошлом году Медведев остановил Димитрова в Роттердаме и Вене, после чего уступил ему в Париже на решающем тай-брейке.

Несмотря на то, что Медведев выиграл семь из десяти матчей против Димитрова, сейчас все равно нет уверенности в его победе. Здесь могут возникнуть проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 42,5 за 1.97.