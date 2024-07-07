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    Сможет ли Медведев обыграть Димитрова?

    Димитров — Медведев. Ставка (к. 1.97) и прогноз на Уимблдон 7 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против болгарина Григора Димитрова в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 7 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Димитров — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 07 Июля 2024 года

    Григор Димитров

  • Болгария
    •  Григор Димитров 18:30 Даниил Медведев

    Даниил Медведев

  • Россия
    •

    Димитров

    Григор второй год подряд и четвертый раз в карьере добрался на британском мэйджоре до четвертого круга.

    Но преодолеть эту стадию ему удалось лишь однажды — десять лет назад болгарин дошел до полуфинала.

    В предыдущем матче Димитров уверенно разобрался с Гаэлем Монфисом — 6:3, 6:4, 6:3.

    После волевой победы над Цзюньчэном Шаном этот матч прошел чересчур спокойно. Во многом благодаря тому, что Димитров на этот раз безупречно играл на подаче — француз взял на приеме лишь восемь очков.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Всё может измениться в любой момент, но с такой игрой Димитров запросто может пройти еще несколько раундов.

    Медведев

    Даниил тем временем третий раз дошел до четвертого круга. Но сейчас он сконцентрирован, прежде всего, на защите прошлогоднего полуфинала.

    В этом плане очень позитивным сигналом стала победа над Яном-Леннардом Штруффом в третьем круге — 6:1, 6:3, 4:6, 7:6.

    Вопреки ожиданиям, подача немецкого теннисиста не стала для Медведева чересчур серьезной проблемой — первые два сета прошли вообще без напряга.

    В решающем сете Медведев здорово провел тай-брейк. Сначала он уступал 1:3, но потом взял на приеме три очка.

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    В предыдущих матчах на этой неделе первая ракетка России выиграл у американца Александра Ковачевича и француза Александра Мюллера.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 2.16, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.70.

    Прогноз: Даниил в последнее время часто играет против Григора. Весной россиянин уверенно переиграл болгарина на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. А в прошлом году Медведев остановил Димитрова в Роттердаме и Вене, после чего уступил ему в Париже на решающем тай-брейке.

    Несмотря на то, что Медведев выиграл семь из десяти матчей против Димитрова, сейчас все равно нет уверенности в его победе. Здесь могут возникнуть проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 42,5 за 1.97.

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    Димитров — Медведев: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев обыграть Димитрова?
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