Сможет ли Медведев обыграть Димитрова?

Григор Димитров
Даниил Медведев
Димитров
Григор второй год подряд и четвертый раз в карьере добрался на британском мэйджоре до четвертого круга.
Но преодолеть эту стадию ему удалось лишь однажды — десять лет назад болгарин дошел до полуфинала.
В предыдущем матче Димитров уверенно разобрался с Гаэлем Монфисом — 6:3, 6:4, 6:3.
После волевой победы над Цзюньчэном Шаном этот матч прошел чересчур спокойно. Во многом благодаря тому, что Димитров на этот раз безупречно играл на подаче — француз взял на приеме лишь восемь очков.
Всё может измениться в любой момент, но с такой игрой Димитров запросто может пройти еще несколько раундов.
Медведев
Даниил тем временем третий раз дошел до четвертого круга. Но сейчас он сконцентрирован, прежде всего, на защите прошлогоднего полуфинала.
В этом плане очень позитивным сигналом стала победа над Яном-Леннардом Штруффом в третьем круге — 6:1, 6:3, 4:6, 7:6.
Вопреки ожиданиям, подача немецкого теннисиста не стала для Медведева чересчур серьезной проблемой — первые два сета прошли вообще без напряга.
В решающем сете Медведев здорово провел тай-брейк. Сначала он уступал 1:3, но потом взял на приеме три очка.
В предыдущих матчах на этой неделе первая ракетка России выиграл у американца Александра Ковачевича и француза Александра Мюллера.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 2.16, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.70.
Прогноз: Даниил в последнее время часто играет против Григора. Весной россиянин уверенно переиграл болгарина на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. А в прошлом году Медведев остановил Димитрова в Роттердаме и Вене, после чего уступил ему в Париже на решающем тай-брейке.
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Несмотря на то, что Медведев выиграл семь из десяти матчей против Димитрова, сейчас все равно нет уверенности в его победе. Здесь могут возникнуть проблемы.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 42,5 за 1.97.