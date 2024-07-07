Наварро напряжет Гауфф?

Эмма Наварро (США)
Кори Гауфф
Эмма Наварро
Никто из теннисной общественности не считает Наварро слабой теннисисткой, поэтому её прохождение в четвертый круг престижного травяного турнира никого удивлять не должно.
Для 23-летней спортсменки это первый такой серьезный прорыв на кортах Лондона, но сказка Эммы ещё не закончилась.
После того, как она смогла одолеть россиянку Шнадер в трех сетах, то сам Бог велел проходить по дистанции дальше.
Однако в матче четвертого круга ей играть против самой Гауфф, а единственную встречу между этими теннисистками выиграла Коко в начале этого года.
Коко Гауфф
По дистанции уимблдонского турнира Гауфф пока что идет ровно и толком даже не вспотела, хоть и прошла три круга.
Поочередно были обыграны малоизвестные соперницы, коими оказались американка Доулхайд, румынка Тодони и британка Картал.
В последней игре против темной лошадки нынешнего розыгрыша американка так и вовсе оформила сухой счет во второй партии в свою пользу.
С соотечественницей Наварро придется провести первый по-настоящему серьёзный матч, где Коко не позволят прохлаждаться на задней линии на протяжении всей игры.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в Коко в этом поединке: победа Наварро — 3.66, победа Гауфф — 1.29.
Прогноз: Гауфф выиграет матч, но легкой прогулки никто не обещает
- 2.07Рыбакина — Калинская: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.99Путинцева — Остапенко: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.69Паолини — Киз: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Ставка: Ф2 (-4) за 1.70
Альтернативный прогноз: Ожидается большое количество геймов
Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.40