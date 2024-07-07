ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Букайо Сака — нападающий сборной Англии Дневник Евро. Сака спас Англию, Мюльдюр похоронил сборную Турции, а Нидерланды — в полуфинале Сборная АнглииКороче, Евро. 6 июля Хави СимонсНа распутье карьеры. Хави Симонс готов сделать следующий шаг после Евро
  • 23:55
    • Нидерланды обыграли Турцию и пробились в полуфинал Евро-2024
  • 21:43
    • Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2024
  • 22:02
    • «Краснодар» одолел «Ростов» в товарищеском матче
  • 20:53
    • Медведев одолел Штруффа и вышел в четвертый круг Уимблдона
  • 20:42
    • Свентек неожиданно проиграла Путинцевой в третьем круге Уимблдона
  • 20:07
    • «Локомотив» разгромил «Балтику» в товарищеском матче
  • 18:10
    • Калинская переиграла Самсонову и вышла в четвертый круг Уимблдона
    Все новости спорта

    Наварро напряжет Гауфф?

    Наварро — Гауфф. Ставка (к. 1.70) и прогноз на матч четвертого круга «Уимблдона», 07 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Уимблдон Прогнозы на Кори Гауфф 
    Прогноз и ставки на Наварро — Гауфф
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коко Гауфф
    Две американки Эмма Наварро и Коко Гауфф встретятся в четвертом круге «Уимблдона». Матч пройдет 07 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Наварро — Гауфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Уимблдон. Женщины 07 Июля 2024 года

    Эмма Наварро (США)

  • Уимблдон. Женщины
    •  Эмма Наварро (США) 19:00 Кори Гауфф

    Кори Гауфф

  • США
    •

    Эмма Наварро

    Никто из теннисной общественности не считает Наварро слабой теннисисткой, поэтому её прохождение в четвертый круг престижного травяного турнира никого удивлять не должно.

    Для 23-летней спортсменки это первый такой серьезный прорыв на кортах Лондона, но сказка Эммы ещё не закончилась.

    После того, как она смогла одолеть россиянку Шнадер в трех сетах, то сам Бог велел проходить по дистанции дальше.

    Однако в матче четвертого круга ей играть против самой Гауфф, а единственную встречу между этими теннисистками выиграла Коко в начале этого года.

    Коко Гауфф

    По дистанции уимблдонского турнира Гауфф пока что идет ровно и толком даже не вспотела, хоть и прошла три круга.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Поочередно были обыграны малоизвестные соперницы, коими оказались американка Доулхайд, румынка Тодони и британка Картал.

    В последней игре против темной лошадки нынешнего розыгрыша американка так и вовсе оформила сухой счет во второй партии в свою пользу.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    С соотечественницей Наварро придется провести первый по-настоящему серьёзный матч, где Коко не позволят прохлаждаться на задней линии на протяжении всей игры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Коко в этом поединке: победа Наварро — 3.66, победа Гауфф — 1.29.

    Прогноз: Гауфф выиграет матч, но легкой прогулки никто не обещает

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.70

    Альтернативный прогноз: Ожидается большое количество геймов

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.40

    Ещё прогнозы на спорт
    4.00
  • Прогноз на матч Цинциннати — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уругвай — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Фостер — Консейсау
  • Бои
  • Сегодня в 04:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Диас — Масвидаль
  • Бои
  • Сегодня в 05:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Стивенсон — Арутюнян
  • Бои
  • Сегодня в 05:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сепеда — Кабрера
  • Бои
  • Сегодня в 07:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бадоса — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Пол — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Паолини — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — Челябинск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Пари НН — Нови Пазар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Минск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Синнер — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Наварро — Гауфф: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на теннис. Наварро напряжет Гауфф?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры