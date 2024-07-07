Наварро напряжет Гауфф?

Две американки Эмма Наварро и Коко Гауфф встретятся в четвертом круге «Уимблдона». Матч пройдет 07 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Наварро — Гауфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эмма Наварро

Никто из теннисной общественности не считает Наварро слабой теннисисткой, поэтому её прохождение в четвертый круг престижного травяного турнира никого удивлять не должно.

Для 23-летней спортсменки это первый такой серьезный прорыв на кортах Лондона, но сказка Эммы ещё не закончилась.

После того, как она смогла одолеть россиянку Шнадер в трех сетах, то сам Бог велел проходить по дистанции дальше.

Однако в матче четвертого круга ей играть против самой Гауфф, а единственную встречу между этими теннисистками выиграла Коко в начале этого года.

Коко Гауфф

По дистанции уимблдонского турнира Гауфф пока что идет ровно и толком даже не вспотела, хоть и прошла три круга.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Поочередно были обыграны малоизвестные соперницы, коими оказались американка Доулхайд, румынка Тодони и британка Картал.

В последней игре против темной лошадки нынешнего розыгрыша американка так и вовсе оформила сухой счет во второй партии в свою пользу.

С соотечественницей Наварро придется провести первый по-настоящему серьёзный матч, где Коко не позволят прохлаждаться на задней линии на протяжении всей игры.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Коко в этом поединке: победа Наварро — 3.66, победа Гауфф — 1.29.

Прогноз: Гауфф выиграет матч, но легкой прогулки никто не обещает

Ставка: Ф2 (-4) за 1.70

Альтернативный прогноз: Ожидается большое количество геймов

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.40