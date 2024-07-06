Мпетши-Перрикар не оставит шансов Руусувуори?

Мпетши-Перрикар
Джованни на этой неделе проводит свой третий турнир «Большого шлема». На двух предыдущих он не прошел ни раунда, а на британском выиграл уже два матча.
Самое интересное, что в основную сетку француз попал как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации он сенсационно проиграл Максиму Жанвье.
Зато уже в первом круге Мпетши-Перрикар одержал победу над американцем Себастьяном Кордой. Если что, в этом матче он выполнил 51 эйс. Это очень много даже для пятисетового формата.
Во втором раунде 20-летний теннисист, как и ожидалось, разгромил японца Есихито Нисиоку — 6:4, 6:1, 6:2.
Руусувуори
Эмиль тем временем тоже впервые прошел на британском мэйджоре два раунда.
В первом раунде финский теннисист с трудом переиграл американца Маккензи Макдональда — 7:6, 4:6, 5:7, 7:5, 6:3.
Ну а в следующем матче Руусувуори остановил Стефаноса Циципаса — 7:6, 7:6, 3:6, 6:3.
Кажется бывший тренер грека не преувеличивал, когда говорил, что бывшая третья ракетка мира в последнее время сконцентрирован на теннисе далеко не так, как раньше.
В четвертой партии Руусувуори отдал на своей подаче всего лишь три очка. Просто без шансов для Циципаса.
Ранее в этом сезоне Эмиль смог выиграть больше двух матчей только на январском турнире в Гонконге — здесь он дошел до финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 1.72, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 2.12.
Прогноз: в отличие от грека, француз, скорее всего, сделает всё, чтобы Руусувуори было максимально некомфортно. Скорее всего, Джованни спокойно выйдет в следующий раунд.
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С такой подачей этот парень может стать главной сенсацией турнира.
Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара с форой по сетам (-1,5) за 2.40.