Мпетши-Перрикар не оставит шансов Руусувуори?

Француз Джованни Мпетши-Перрикар сыграет против финна Эмиля Руусувуори в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Руусувуори, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мпетши-Перрикар

Джованни на этой неделе проводит свой третий турнир «Большого шлема». На двух предыдущих он не прошел ни раунда, а на британском выиграл уже два матча.

Самое интересное, что в основную сетку француз попал как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации он сенсационно проиграл Максиму Жанвье.

Зато уже в первом круге Мпетши-Перрикар одержал победу над американцем Себастьяном Кордой. Если что, в этом матче он выполнил 51 эйс. Это очень много даже для пятисетового формата.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Во втором раунде 20-летний теннисист, как и ожидалось, разгромил японца Есихито Нисиоку — 6:4, 6:1, 6:2.

Руусувуори

Эмиль тем временем тоже впервые прошел на британском мэйджоре два раунда.

В первом раунде финский теннисист с трудом переиграл американца Маккензи Макдональда — 7:6, 4:6, 5:7, 7:5, 6:3.

Ну а в следующем матче Руусувуори остановил Стефаноса Циципаса — 7:6, 7:6, 3:6, 6:3.

Кажется бывший тренер грека не преувеличивал, когда говорил, что бывшая третья ракетка мира в последнее время сконцентрирован на теннисе далеко не так, как раньше.

В четвертой партии Руусувуори отдал на своей подаче всего лишь три очка. Просто без шансов для Циципаса.

Ранее в этом сезоне Эмиль смог выиграть больше двух матчей только на январском турнире в Гонконге — здесь он дошел до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 1.72, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 2.12.

Прогноз: в отличие от грека, француз, скорее всего, сделает всё, чтобы Руусувуори было максимально некомфортно. Скорее всего, Джованни спокойно выйдет в следующий раунд.

С такой подачей этот парень может стать главной сенсацией турнира.

Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара с форой по сетам (-1,5) за 2.40.