Жабер легко пройдет в третий круг?

Туниска Онс Жабер и американка Робин Монтгомери встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 04 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Жабер — Монтгомери, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Онс Жабер

Пока что говорить о готовности Жабер к этому турниру рано, поскольку турнир в Лондоне только начался, а по одному матчу впечатление не составляется.

Для Онс корты Лондона как будто заколдованные, поскольку именно на них она потерпела свои самые чувствительные поражения в карьере.

В первом круге никакого сопротивления от Учижимы африканская теннисистка не испытала, отдав сопернице всего лишь четыре гейма.

Поединок против Монтгомери будет сравнимым по результату, поскольку молодой американке именитой сопернице предложить попросту нечего.

Робин Монтгомери

Действительно внушительных результатов по сезону Монтгомери не демонстрирует уже довольно давно, но иногда у неё случаются пробивные турниры.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Американке пока что всего лишь 19 лет, и ещё есть время, чтобы она совершила прогресс в своем теннисе.

В первом круге уимблдонского турнира Робин смогла одолеть австралийку Гадеки, хотя она не способна оказывать сопротивление теннисисткам даже из второй сотни рейтинга.

С Жабер молодой спортсменке из США ничего хорошего не светит. Нужно просто сыграть на максимуме своих возможностей.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в африканскую теннисистку в этом поединке: победа Жабер — 1.22, победа Монтгомери — 4.39.

Прогноз: Жабер не испытает никакого давления со стороны американки

Ставка: Ф1 (-5) за 2.07

Альтернативный прогноз: Американку с большой долей вероятности ждет разгром

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.35