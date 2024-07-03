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    Саккари добьется убедительной победы?

    Рус — Саккари. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч второго круга «Уимблдона», 03 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рус — Саккари
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    Мария Саккари
    Голландка Аранча Рус и гречанка Мария Саккари встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 03 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рус — Саккари, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 03 Июля 2024 года

    Аранча Рус

  • Нидерланды
    •  Аранча Рус 13:00 Мария Саккари

    Мария Саккари

  • Греция
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    Аранча Рус

    Частенько случается так, что у Рус за сезон точно случается пара турниров, когда она демонстрирует довольно уверенный теннис.

    В этом году данный отрезок времени вполне может прийтись на «Уимблдон», поскольку на подготовительных травяных турнирах определенные предпосылки к этому существовали.

    В первом круге голландке противостояла не самая сильная китаянка Юань, и Аранча разделала её под орех.

    Против Саккари получится совсем иная игра, поскольку Мария наконец-то преодолела первый раунд турнира Большого Шлема впервые за продолжительное время.

    Мария Саккари

    Хочется верить, что комплексы Саккари остались далеко позади, и после выхода во второй круг «Уимблдона» она заиграет так, как умеет по-настоящему.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Первый поединков гречанка играла против никому не известной американки Кесслер и по делу обыграла свою соперницу.

    Запаса прочности у Марии вполне может хватить до решающих стадий турнира, но главное — не терять самообладания.

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    Встреча против Рус может получиться, как проходной, так и внезапно сложной, если Аранча поймает свой теннис.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в греческую теннисистку в этом поединке: победа Рус — 5.59, победа Саккари — 1.14.

    Прогноз: Гречанка не оставит ни единого шанса своей сопернице

    Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.85

    Альтернативный прогноз: В матче не будет борьбы

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.50

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    Рус — Саккари: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на теннис. Саккари добьется убедительной победы?
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