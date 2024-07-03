Саккари добьется убедительной победы?

Голландка Аранча Рус и гречанка Мария Саккари встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 03 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рус — Саккари, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Аранча Рус

Частенько случается так, что у Рус за сезон точно случается пара турниров, когда она демонстрирует довольно уверенный теннис.

В этом году данный отрезок времени вполне может прийтись на «Уимблдон», поскольку на подготовительных травяных турнирах определенные предпосылки к этому существовали.

В первом круге голландке противостояла не самая сильная китаянка Юань, и Аранча разделала её под орех.

Против Саккари получится совсем иная игра, поскольку Мария наконец-то преодолела первый раунд турнира Большого Шлема впервые за продолжительное время.

Мария Саккари

Хочется верить, что комплексы Саккари остались далеко позади, и после выхода во второй круг «Уимблдона» она заиграет так, как умеет по-настоящему.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Первый поединков гречанка играла против никому не известной американки Кесслер и по делу обыграла свою соперницу.

Запаса прочности у Марии вполне может хватить до решающих стадий турнира, но главное — не терять самообладания.

Встреча против Рус может получиться, как проходной, так и внезапно сложной, если Аранча поймает свой теннис.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в греческую теннисистку в этом поединке: победа Рус — 5.59, победа Саккари — 1.14.

Прогноз: Гречанка не оставит ни единого шанса своей сопернице

Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.85

Альтернативный прогноз: В матче не будет борьбы

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.50