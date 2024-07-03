Саккари добьется убедительной победы?

Аранча Рус
Мария Саккари
Аранча Рус
Частенько случается так, что у Рус за сезон точно случается пара турниров, когда она демонстрирует довольно уверенный теннис.
В этом году данный отрезок времени вполне может прийтись на «Уимблдон», поскольку на подготовительных травяных турнирах определенные предпосылки к этому существовали.
В первом круге голландке противостояла не самая сильная китаянка Юань, и Аранча разделала её под орех.
Против Саккари получится совсем иная игра, поскольку Мария наконец-то преодолела первый раунд турнира Большого Шлема впервые за продолжительное время.
Мария Саккари
Хочется верить, что комплексы Саккари остались далеко позади, и после выхода во второй круг «Уимблдона» она заиграет так, как умеет по-настоящему.
Первый поединков гречанка играла против никому не известной американки Кесслер и по делу обыграла свою соперницу.
Запаса прочности у Марии вполне может хватить до решающих стадий турнира, но главное — не терять самообладания.
Встреча против Рус может получиться, как проходной, так и внезапно сложной, если Аранча поймает свой теннис.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в греческую теннисистку в этом поединке: победа Рус — 5.59, победа Саккари — 1.14.
Прогноз: Гречанка не оставит ни единого шанса своей сопернице
- 1.65Стивенс — Шнайдер: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.92Паолини — Миннен: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 2.16Векич — Э: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.85
Альтернативный прогноз: В матче не будет борьбы
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.50