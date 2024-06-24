Австралийка Айла Томлянович и россиянка Анастасия Павлюченкова встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 13:00 мск. Томлянович — Павлюченкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Айла Томлянович

За все время, проведенное в туре, Томлянович завоевала репутацию весьма сильной теннисистки, которая готова решать проблемы любой сложности.

В поселение сезоны количество травм у неё значительно выросло, но при этом качество игры австралийка старается держать на уровне.

На прошлой неделе в Бирмингеме австралийка добралась до финала, но на решающую игру против Путинцевой ей сил совсем не хватило.

Хочется верить, что на ещё один британский турнир ей сил хватит, чтобы продемонстрировать далекое продвижение по дистанции.

Анастасия Павлюченкова

Начало этого сезона для Павлюченковой оказалось скомканным, поскольку она проигрывала куда больше матчей, чем выигрывала.

Прогнозы на теннис

На своем любимом «Ролан Гаррос» россиянка смогла пройти всего лишь один круг соревнований, хотя относительно недавно даже играла в финале.

С начала этого года Анастасия лишь в Дохе смогла продемонстрировать действительно эффективный результат, добравшись до полуфинала турнира.

В игре против австралийки есть реальные шансы на то, чтобы пройти первый круг турнира, хотя игровой практики у Томлянович к текущему моменту времени куда больше.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в австралийку в этом поединке: победа Томлянович — 1.72, победа Павлюченковой — 1.95.

Прогноз: Павлюченкова пройдет непростую соперницу

Ставка: П2 за 1.95

Альтернативный прогноз: Игра получится задорной, поэтому на малое количество геймов рассчитывать не приходится

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.25.