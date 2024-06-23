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    Воспользуется Карбальес-Баэна проблемами Каррено-Бусты?

    Карбальес-Баэна — Каррено-Буста. Ставка (к. 1.91) и прогноз на турнир на Мальорке 23 июня 2024 года

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    Пабло Каррено-Буста
    Испанцы Пабло Каррено-Буста и Роберто Карбальес-Баэна встретятся в первом круге турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 23 июня, начало — в 16:30 мск. Карбальес-Баэна — Каррено-Буста: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мальорка. Мужчины 23 Июня 2024 года

    Роберто Карбальес-Баэна

  • Испания
    •  Роберто Карбальес-Баэна 19:00 Пабло Карреньо-Буста

    Пабло Карреньо-Буста

  • Испания
    •

    Карбальес-Баэна

    Роберто проведет первый в этом году матч на траве. В июне он, как правило, отдыхает после насыщенной европейской серии турниров на грунте.

    В прошлом году испанец не прошел ни раунда в Галле и выиграл по одному матчу на Мальорке и на Уимблдоне.

    В 2022-м Карбальес-Баэна поехал сразу на Уимблдон и уже в первом круге проиграл австралийцу Джордану Томпсону.

    Прогнозы на теннис

    Этой весной главным успехом Карбальеса-Баэны стал выход в финал турнира в Марракеше. Кроме того, он добрался до третьего раунда в Барселоне и прошел первый в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».

    Каррено-Буста

    Пабло в конце мая вернулся в тур после травмы локтя, из-за которой ему пришлось пропустить семь месяцев.

    Но на самом деле испанец последние полтора года почти не играл. В 2023-м он не выступал с февраля по октябрь, после провел три матча на «челленджерах».

    Вскоре после этого Каррено-Буста перенес операцию на локте. Дальше был непростой период восстановления.

    В первом матче текущего сезона Пабло проиграл аргентинцу Мариано Навоне (7:5, 1:6, 3:6, 0:6) на старте «Ролан Гаррос».

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    В начале июня Каррено-Буста не прошел квалификацию на грунтовом «челленджере» в Перудже и с трудом выиграл один матч в Познани.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет фаворита, и на Каррено-Бусту, и на Карбальеса-Баэну можно поставить за 1.91.

    Прогноз: Пабло даже в лучшие годы карьеры не блистал на траве, поэтому не факт, что он обыграет соотечественника. Тем более сейчас Каррено-Буста очень далек от своей оптимальной формы.

    Правда, также стоит обратить внимание, что Каррено-Буста выиграл восемь из девяти предыдущих матчей против Карбальеса-Баэны. Но это было очень давно.

    Рекомендуемая ставка: победа Карбальеса-Баэны за 1.91.

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    Карбальес-Баэна — Каррено-Буста. Испанцы Пабло Каррено-Буста и Роберто Карбальес-Баэна встретятся в первом круге турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 23 июня, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Карбальес-Баэна — Каррено-Буста с коэффициентом 1.91.
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