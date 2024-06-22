Немец Александр Зверев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в полуфинале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 22 июня, начало — в 14:00 мск. Хуркач — Зверев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хуркач

Хуберт третий раз в сезоне дошел до полуфинала, благодаря чему на следующей неделе обновит личный рекорд и станет седьмой ракеткой мира.

В пятницу польский теннисист остановил Маркоса Гирона, который перед этим обыграл Андрея Рублева и Маттео Берреттини.

В отличие от итальянца и россиянина, Хуркач не стал драматизировать, для победы над американцем ему хватило двух сетов — 7:6, 6:4.

В первом сете Хуби быстро повел с брейком, но сопернику тоже удалось взять гейм на приеме, поэтому всё решилось только на тай-брейке. А во второй партии Хуркач сыграл просто без шансов для Гирона.

В остальных матчах Хуберт переиграл итальянца Флавио Коболи и австралийца Джеймса Дакворта.

Зверев

Саша тем временем второй год подряд дошел в Галле до полуфинала. В 2023-м он проиграл на этой стадии Александру Бублику.

В пятницу немецкий теннисист одержал победу над Артуром Фисом — 6:7, 6:3, 6:4.

Зверев все-таки не смог обойтись без дополнительного сета, несмотря на то, что не отдал ни гейма на подаче. Просто в первом сете соперник чуть лучше сыграл на тай-брейке.

Самое главное — реакция Зверева в данной ситуации. В следующих двух партиях он доминировал.

В остальных матчах на этой неделе финалист «Ролан Гаррос» выиграл у Оскара Отте и Лоренцо Сонего.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.34, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.60.

Прогноз: Саша ни разу не проигрывал в трех предыдущих матчах против поляка. В начале года он обыграл Хуберта на United Cup, правда, с большим трудом.

Предстоящий матч вряд ли будет проще, но мы считаем, что немецкий теннисист снова выиграет у Хуркача.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 21,5 за 2.24.