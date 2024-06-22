Хуркач
Хуберт третий раз в сезоне дошел до полуфинала, благодаря чему на следующей неделе обновит личный рекорд и станет седьмой ракеткой мира.
В пятницу польский теннисист остановил Маркоса Гирона, который перед этим обыграл Андрея Рублева и Маттео Берреттини.
В отличие от итальянца и россиянина, Хуркач не стал драматизировать, для победы над американцем ему хватило двух сетов — 7:6, 6:4.
В первом сете Хуби быстро повел с брейком, но сопернику тоже удалось взять гейм на приеме, поэтому всё решилось только на тай-брейке. А во второй партии Хуркач сыграл просто без шансов для Гирона.
В остальных матчах Хуберт переиграл итальянца Флавио Коболи и австралийца Джеймса Дакворта.
Зверев
Саша тем временем второй год подряд дошел в Галле до полуфинала. В 2023-м он проиграл на этой стадии Александру Бублику.
В пятницу немецкий теннисист одержал победу над Артуром Фисом — 6:7, 6:3, 6:4.
Зверев все-таки не смог обойтись без дополнительного сета, несмотря на то, что не отдал ни гейма на подаче. Просто в первом сете соперник чуть лучше сыграл на тай-брейке.
Самое главное — реакция Зверева в данной ситуации. В следующих двух партиях он доминировал.
В остальных матчах на этой неделе финалист «Ролан Гаррос» выиграл у Оскара Отте и Лоренцо Сонего.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.34, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.60.
Прогноз: Саша ни разу не проигрывал в трех предыдущих матчах против поляка. В начале года он обыграл Хуберта на United Cup, правда, с большим трудом.
Предстоящий матч вряд ли будет проще, но мы считаем, что немецкий теннисист снова выиграет у Хуркача.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 21,5 за 2.24.