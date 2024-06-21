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    Чжан спокойно обыграет Юбэнкса?

    Чжан — Юбэнкс. Ставка (к. 2.18) и прогноз на турнир в Галле 21 июня 2024 года

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    Чжичжэнь Чжан
    Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против американца Кристофера Юбэнкса в четвертьфинале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 18:30 мск. Чжан — Юбэнкс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Галле. Мужчины 21 Июня 2024 года

    Чжан Чжичжэнь (Китай)

  • Галле. Мужчины
    •  Чжан Чжичжэнь (Китай) 18:30 Кристофер Юбэнкс

    Кристофер Юбэнкс

  • США
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    Чжан

    Чжичжэнь преподнес пока что главную сенсацию турнира в Галле. Во втором круге он остановил Даниила Медведева.

    Китайский теннисист вырвал победу на решающем тай-брейке — 6:3, 2:6, 7:6.

    В третьем сете Чжан отдал первый же гейм на подаче, но сразу сделал обратный брейк. На тай-брейке Медведев вел 4:1, но и здесь не смог воспользоваться преимуществом.

    Примечательно, что после матча Чжан вспомнил о предыдущей встрече с Даниилом, когда он проиграл на тай-брейке. Этот матч состоялся восемь лет назад в квалификации турнира в Ницце. Всё это время китаец мечтал о реванше: «В прошлый раз я уступил ему на тай-брейке третьего сета. Сегодня на этой же стадии я подумал: "Отличный момент для реванша". Так что я очень рад, что довел все до конца».

    Прогнозы на теннис

    В первом матче на этой неделе Чжичжэнь выиграл у австрийца Себастьяна Офнера.

    Юбэнкс

    Кристофер наконец-то прервал серию поражений и впервые с июля прошлого года выиграл два матча подряд.

    Кажется, черная полоса позади. Как и в прошлом году, американец снова демонсрирует свой лучший теннис на траве.

    В первом круге Юбэнкс одержал победу над испанцем Педро Мартинесом — 6:3, 6:4.

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    Ну а дальше была сенсация, Юбэнкс остановил прошлогоднего чемпиона в Галле Александра Бублика — 7:6, 4:6, 6:3. Ключевым моментом матча стал восьмой гейм третьего сета, когда соперник позволил Кристоферу сделать брейк.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 1.70, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 2.16.

    Прогноз: китаец и американец обыграли серьезных соперников в предыдущем раунде, но смогут ли они сыграть на таком же уровне в предстоящем матче — большой вопрос. Вряд ли в данном случае стоит рассматривать ставки на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.18.

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    Чжан — Юбэнкс. Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против американца Кристофера Юбэнкса в четвертьфинале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 18:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Чжан — Юбэнкс с коэффициентом 2.18.
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