Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против американца Кристофера Юбэнкса в четвертьфинале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 18:30 мск. Чжан — Юбэнкс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Чжан

Чжичжэнь преподнес пока что главную сенсацию турнира в Галле. Во втором круге он остановил Даниила Медведева.

Китайский теннисист вырвал победу на решающем тай-брейке — 6:3, 2:6, 7:6.

В третьем сете Чжан отдал первый же гейм на подаче, но сразу сделал обратный брейк. На тай-брейке Медведев вел 4:1, но и здесь не смог воспользоваться преимуществом.

Примечательно, что после матча Чжан вспомнил о предыдущей встрече с Даниилом, когда он проиграл на тай-брейке. Этот матч состоялся восемь лет назад в квалификации турнира в Ницце. Всё это время китаец мечтал о реванше: «В прошлый раз я уступил ему на тай-брейке третьего сета. Сегодня на этой же стадии я подумал: "Отличный момент для реванша". Так что я очень рад, что довел все до конца».

Прогнозы на теннис

В первом матче на этой неделе Чжичжэнь выиграл у австрийца Себастьяна Офнера.

Юбэнкс

Кристофер наконец-то прервал серию поражений и впервые с июля прошлого года выиграл два матча подряд.

Кажется, черная полоса позади. Как и в прошлом году, американец снова демонсрирует свой лучший теннис на траве.

В первом круге Юбэнкс одержал победу над испанцем Педро Мартинесом — 6:3, 6:4.

Ну а дальше была сенсация, Юбэнкс остановил прошлогоднего чемпиона в Галле Александра Бублика — 7:6, 4:6, 6:3. Ключевым моментом матча стал восьмой гейм третьего сета, когда соперник позволил Кристоферу сделать брейк.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 1.70, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 2.16.

Прогноз: китаец и американец обыграли серьезных соперников в предыдущем раунде, но смогут ли они сыграть на таком же уровне в предстоящем матче — большой вопрос. Вряд ли в данном случае стоит рассматривать ставки на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.18.