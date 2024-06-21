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    Корда повторит прошлогодний результат в Лондоне?

    Корда — Хиджиката. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Лондоне 21 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Корда — Хиджиката
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    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в четвертьфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 21 июня, начало — в 18:30 мск. Корда — Хиджиката: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 21 Июня 2024 года

    Себастьян Корда

  • США
    •  Себастьян Корда 18:30 Ринки Хиджиката (Австралия)

    Ринки Хиджиката (Австралия)

  • Лондон. Мужчины
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    Корда

    Себастьян на втором турнире подряд прошел не менее двух раундов.

    Подобное в этом сезоне было только в январе, когда он дошел до полуфинала в Аделаиде и выиграл два матча на Australian Open.

    Эту неделю Корда начал с победы над Кареном Хачановым — 7:5, 7:6. Ну а в следующем матче он остановил болгарина Григора Димитрова — 6:4, 3:6, 7:5.

    Похоже, Корду вдохновил выход в финал на недавнем турнире в нидерландском Хертогенбосе.

    Прогнозы на теннис

    Но для Себастьяна при этом принципиально важно пройти в Лондоне еще один раунд. В таком случае он защитит здесь заработанные в прошлом сезоне очки.

    Хиджиката

    Ринки с учетом квалификации провел в Лондоне уже четыре матча.

    Во втором круге австралиец одержал победу над Маттео Арнальди — 7:6, 7:6. Хиджиката здорово провел первый тай-брейк, а на втором спас сетбол благодаря классной игре на приеме.

    В первом матче на уровне основной сетки 98-й ракетке мира немного повезло: американец Фрэнсис Тиафо не смог доиграть встречу из-за травмы.

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    Хиджиката третий раз в сезоне выиграл два матча подряд на турнире ATP. Ранее он дошел до четвертьфинала в Брисбене и Делрэй-Бич.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.17, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 5.00.

    Прогноз: от сенсации, конечно, никто не застрахован, но в данном случае, скорее всего, обойдется без сюрпризов.

    Рекомендуемая ставка: победа Корды + тотал геймов больше 19,5 за 1.93.

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    Корда — Хиджиката. Американец Себастьян Корда сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в четвертьфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 21 июня, начало — в 18:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Корда — Хиджиката с коэффициентом 1.93.
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