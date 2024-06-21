Американец Себастьян Корда сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в четвертьфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 21 июня, начало — в 18:30 мск. Корда — Хиджиката: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Корда

Себастьян на втором турнире подряд прошел не менее двух раундов.

Подобное в этом сезоне было только в январе, когда он дошел до полуфинала в Аделаиде и выиграл два матча на Australian Open.

Эту неделю Корда начал с победы над Кареном Хачановым — 7:5, 7:6. Ну а в следующем матче он остановил болгарина Григора Димитрова — 6:4, 3:6, 7:5.

Похоже, Корду вдохновил выход в финал на недавнем турнире в нидерландском Хертогенбосе.

Прогнозы на теннис

Но для Себастьяна при этом принципиально важно пройти в Лондоне еще один раунд. В таком случае он защитит здесь заработанные в прошлом сезоне очки.

Хиджиката

Ринки с учетом квалификации провел в Лондоне уже четыре матча.

Во втором круге австралиец одержал победу над Маттео Арнальди — 7:6, 7:6. Хиджиката здорово провел первый тай-брейк, а на втором спас сетбол благодаря классной игре на приеме.

В первом матче на уровне основной сетки 98-й ракетке мира немного повезло: американец Фрэнсис Тиафо не смог доиграть встречу из-за травмы.

Хиджиката третий раз в сезоне выиграл два матча подряд на турнире ATP. Ранее он дошел до четвертьфинала в Брисбене и Делрэй-Бич.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.17, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 5.00.

Прогноз: от сенсации, конечно, никто не застрахован, но в данном случае, скорее всего, обойдется без сюрпризов.

Рекомендуемая ставка: победа Корды + тотал геймов больше 19,5 за 1.93.