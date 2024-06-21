Себастьян Корда
Ринки Хиджиката (Австралия)
Корда
Себастьян на втором турнире подряд прошел не менее двух раундов.
Подобное в этом сезоне было только в январе, когда он дошел до полуфинала в Аделаиде и выиграл два матча на Australian Open.
Эту неделю Корда начал с победы над Кареном Хачановым — 7:5, 7:6. Ну а в следующем матче он остановил болгарина Григора Димитрова — 6:4, 3:6, 7:5.
Похоже, Корду вдохновил выход в финал на недавнем турнире в нидерландском Хертогенбосе.
Но для Себастьяна при этом принципиально важно пройти в Лондоне еще один раунд. В таком случае он защитит здесь заработанные в прошлом сезоне очки.
Хиджиката
Ринки с учетом квалификации провел в Лондоне уже четыре матча.
Во втором круге австралиец одержал победу над Маттео Арнальди — 7:6, 7:6. Хиджиката здорово провел первый тай-брейк, а на втором спас сетбол благодаря классной игре на приеме.
В первом матче на уровне основной сетки 98-й ракетке мира немного повезло: американец Фрэнсис Тиафо не смог доиграть встречу из-за травмы.
Хиджиката третий раз в сезоне выиграл два матча подряд на турнире ATP. Ранее он дошел до четвертьфинала в Брисбене и Делрэй-Бич.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.17, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 5.00.
Прогноз: от сенсации, конечно, никто не застрахован, но в данном случае, скорее всего, обойдется без сюрпризов.
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Рекомендуемая ставка: победа Корды + тотал геймов больше 19,5 за 1.93.