Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Джордана Томпсона в четвертьфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 21 июня, начало — в 14:00 мск. Томпсон — Фриц: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Томпсон

Джордану практически не пришлось напрягаться во втором круге, где его соперником стал Энди Маррей.

Уже в первых стал ясно, что британец играет явно не в полную силу. В конечном итоге при счете 4:1 в пользу австралийца Энди отказался от продолжения борьбы. Позже стало известно, что Маррей снялся из-за травмы спины.

В первом матче Томпсон одержал волевую победу над датчанином Хольгером Руне — 4:6, 7:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Джордан не выиграл ни одного матча в нидерландском Хертогенбосе, уступив на старте турнира канадцу Милошу Раоничу.

Фриц

Тейлор тем временем уверенно переиграл Раонича в предыдущем раунде — 7:6, 6:4.

На этот раз канадец подавал не так эффективно, как в матче первого круга против Кэмерона Норри, в котором ему удалось выполнить рекордные 47 эйсов.

Фрицу в этом плане было значительно проще: в этой встрече в активе Милоша лишь девять подач навылет.

В итоге Фриц забрал все геймы на своей подаче, сделал один брейк и переиграл бывшую третью ракетку мира на тай-брейке.

В первом матче американский теннисист одержал победу над японцем Таро Даниэлем — 6:3, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 2.92, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: в прошлом году Тейлор обыграл австралийца на харде в Вашингтоне — 6:3, 6:3. Скорее всего, американец снова выиграет, но разница в счете на этот раз будет меньше шести геймов.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 20,5 за 2.00.