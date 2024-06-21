Джордан Томпсон
Тейлор Фритц
Томпсон
Джордану практически не пришлось напрягаться во втором круге, где его соперником стал Энди Маррей.
Уже в первых стал ясно, что британец играет явно не в полную силу. В конечном итоге при счете 4:1 в пользу австралийца Энди отказался от продолжения борьбы. Позже стало известно, что Маррей снялся из-за травмы спины.
В первом матче Томпсон одержал волевую победу над датчанином Хольгером Руне — 4:6, 7:6, 6:3.
На прошлой неделе Джордан не выиграл ни одного матча в нидерландском Хертогенбосе, уступив на старте турнира канадцу Милошу Раоничу.
Фриц
Тейлор тем временем уверенно переиграл Раонича в предыдущем раунде — 7:6, 6:4.
На этот раз канадец подавал не так эффективно, как в матче первого круга против Кэмерона Норри, в котором ему удалось выполнить рекордные 47 эйсов.
Фрицу в этом плане было значительно проще: в этой встрече в активе Милоша лишь девять подач навылет.
В итоге Фриц забрал все геймы на своей подаче, сделал один брейк и переиграл бывшую третью ракетку мира на тай-брейке.
В первом матче американский теннисист одержал победу над японцем Таро Даниэлем — 6:3, 6:3.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 2.92, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: в прошлом году Тейлор обыграл австралийца на харде в Вашингтоне — 6:3, 6:3. Скорее всего, американец снова выиграет, но разница в счете на этот раз будет меньше шести геймов.
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Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 20,5 за 2.00.