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    Фрицу и Томпсону понадобится решающий тай-брейк?

    Томпсон — Фриц. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Лондоне 21 июня 2024 года

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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Джордана Томпсона в четвертьфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 21 июня, начало — в 14:00 мск. Томпсон — Фриц: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 21 Июня 2024 года

    Джордан Томпсон

  • Австралия
    •  Джордан Томпсон 14:00 Тейлор Фритц

    Тейлор Фритц

  • США
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    Томпсон

    Джордану практически не пришлось напрягаться во втором круге, где его соперником стал Энди Маррей.

    Уже в первых стал ясно, что британец играет явно не в полную силу. В конечном итоге при счете 4:1 в пользу австралийца Энди отказался от продолжения борьбы. Позже стало известно, что Маррей снялся из-за травмы спины.

    В первом матче Томпсон одержал волевую победу над датчанином Хольгером Руне — 4:6, 7:6, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Джордан не выиграл ни одного матча в нидерландском Хертогенбосе, уступив на старте турнира канадцу Милошу Раоничу.

    Фриц

    Тейлор тем временем уверенно переиграл Раонича в предыдущем раунде — 7:6, 6:4.

    На этот раз канадец подавал не так эффективно, как в матче первого круга против Кэмерона Норри, в котором ему удалось выполнить рекордные 47 эйсов.

    Фрицу в этом плане было значительно проще: в этой встрече в активе Милоша лишь девять подач навылет.

    В итоге Фриц забрал все геймы на своей подаче, сделал один брейк и переиграл бывшую третью ракетку мира на тай-брейке.

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    В первом матче американский теннисист одержал победу над японцем Таро Даниэлем — 6:3, 6:3.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 2.92, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.41.

    Прогноз: в прошлом году Тейлор обыграл австралийца на харде в Вашингтоне — 6:3, 6:3. Скорее всего, американец снова выиграет, но разница в счете на этот раз будет меньше шести геймов.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 20,5 за 2.00.

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    Томпсон — Фриц. Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Джордана Томпсона в четвертьфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 21 июня, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Томпсон — Фриц с коэффициентом 2.00.
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