Россиянка Диана Шнайдер и итальянка Элизабетта Кочаретто встретятся в четвертьфинале турнира в Бирмингеме. Матч пройдёт 21 июня, начало — в 13:00 мск. Кочаретто — Шнайдер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кочаретто

На турнире в Бирмингеме Элизабетта Кочаретто не знает горечи поражений, итальянка не проиграла на Англии ни одного сета. В первом круге на травяном покрытии теннисистка из Италии нанесла поражение латвийской спортсменке Елене Остапенко (6:3, 6:3).

Во втором круге турнира Кочаретто разгромила американку Слоан Стивенс (6:4, 6:2). До старта травяного сезона Элизабетта Кочеретто выступила на Открытом чемпионате Франции, где добралась до 1/8 финала турнира. Итальянка на этой стадии уступила второй ракетке мира Коко Гауфф из США (1:6, 2:6).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Элизабета Кочаретто занимает 44 место.

Шнайдер

Турнир в Бирмингеме для Дианы Шнайдер пока складывается успешно: в первых двух раундах российская спортсменка переиграла британку Амелию Раецки (7:5, 6:3) и чешку Марию Боузкову (7:6, 6:3).

До этого Шнайдер играла на травяном покрытии в Хертогенбосе, где не смогла преодолеть барьер в лице китаянки Юэ Юань (6:1, 4:6, 3:6).

Сезон на грунте российская теннисистка завершила на Открытом чемпионате Франции, уступив в первой же игре француженке Хлоэ Паке (3:6, 1:6).

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 49 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Кочаретто в этом матче можно поставить за 1.66, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.23.

Прогноз: Для Дианы Шнайдер начинается серьёзное испытание, впереди противостояние с мощной итальянской теннисисткой. Есть большая вероятность, что Кочаретто добьется победы и выйдет в полуфинал турнира в Бирмингеме. Но можно с уверенностью сказать, что Шнайдер даст бой.

Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (+2) с коэффициентом 1.86.