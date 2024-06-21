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    Удастся ли Шнайдер шагнуть в полуфинал?

    Кочаретто — Шнайдер. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч в Бирмингеме 21 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кочаретто — Шнайдер
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер и итальянка Элизабетта Кочаретто встретятся в четвертьфинале турнира в Бирмингеме. Матч пройдёт 21 июня, начало — в 13:00 мск. Кочаретто — Шнайдер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Бирмингем. Женщины 21 Июня 2024 года

    Элизабетта Коччаретто (Италия)

  • Бирмингем. Женщины
    •  Элизабетта Коччаретто (Италия) 13:00 Диана Шнайдер (Россия)

    Диана Шнайдер (Россия)

  • Бирмингем. Женщины
    •

    Кочаретто

    На турнире в Бирмингеме Элизабетта Кочаретто не знает горечи поражений, итальянка не проиграла на Англии ни одного сета. В первом круге на травяном покрытии теннисистка из Италии нанесла поражение латвийской спортсменке Елене Остапенко (6:3, 6:3).

    Во втором круге турнира Кочаретто разгромила американку Слоан Стивенс (6:4, 6:2). До старта травяного сезона Элизабетта Кочеретто выступила на Открытом чемпионате Франции, где добралась до 1/8 финала турнира. Итальянка на этой стадии уступила второй ракетке мира Коко Гауфф из США (1:6, 2:6).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Элизабета Кочаретто занимает 44 место.

    Шнайдер

    Турнир в Бирмингеме для Дианы Шнайдер пока складывается успешно: в первых двух раундах российская спортсменка переиграла британку Амелию Раецки (7:5, 6:3) и чешку Марию Боузкову (7:6, 6:3).

    До этого Шнайдер играла на травяном покрытии в Хертогенбосе, где не смогла преодолеть барьер в лице китаянки Юэ Юань (6:1, 4:6, 3:6).

    Сезон на грунте российская теннисистка завершила на Открытом чемпионате Франции, уступив в первой же игре француженке Хлоэ Паке (3:6, 1:6).

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    • В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 49 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Кочаретто в этом матче можно поставить за 1.66, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.23.

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    Прогноз: Для Дианы Шнайдер начинается серьёзное испытание, впереди противостояние с мощной итальянской теннисисткой. Есть большая вероятность, что Кочаретто добьется победы и выйдет в полуфинал турнира в Бирмингеме. Но можно с уверенностью сказать, что Шнайдер даст бой.

    Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (+2) с коэффициентом 1.86.

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    Кочаретто — Шнайдер. Россиянка Диана Шнайдер и итальянка Элизабетта Кочаретто встретятся в четвертьфинале турнира в Бирмингеме. Матч пройдёт 21 июня, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Кочаретто — Шнайдер с коэффициентом 1.86.
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