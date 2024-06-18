Маттео Берреттини
Алекс Микельсен (США)
Берреттини
Маттео на прошлой неделе дошел до финала в немецком Штутгарте.
С одной стороны, это успех, поскольку для итальянца это был первый турнир за два месяца.
Но наверняка у Берреттини присутствует и разочарование. В финале финалист Уимблдона-2021 не справился с Джеком Дрейпером. Хотя начало было неплохим, он уверенно взял первый сет, но потом британец просто перестал ошибаться.
Но самое главное, что Берреттини наконец-то набрал оптимальную форму. Если ничего не произойдет, на Уимблдоне он будет в группе фаворитов, пусть и не самых основных.
Микельсен
Алекс тем временем провалил начало серии турниров на траве.
В начале июня американец проиграл на старте «челленджера» в Сербитоне британцу Полу Джаббу, который в тот момент был за пределами топ-300.
На турнире в Штутгарте Микельсен уступил в первом круге французу Артуру Риндеркнешу (4:6, 5:7).
Зато в Галле 19-летний Микельсен уверенно прошел квалификацию. Возможно, в его случае даже хорошо, что ему пришлось участвовать в отборе. Дополнительная игровая практика сейчас точно не помешает.
Сначала Алекс выиграл у Макса Ребергка, а потом одержал уверенную победу над Янником Ханфманом (6:3, 6:2).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.23, победу Микельсена букмекеры предлагают за 4.20.
Прогноз: если Маттео не накрыла усталость после турнира в Штутгарте, он, конечно, обыграет американца, которому пока тяжело регулярно показывать свой лучший теннис.
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Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 20,5 за 1.94.