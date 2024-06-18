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    У Берреттини будут проблемы в игре с Микельсеном?

    Берреттини — Микельсен. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Галле 18 июня 2024 года

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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против американца Алекса Микельсена в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 15:30 мск. Берреттини — Микельсен: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Галле. Мужчины 18 Июня 2024 года

    Маттео Берреттини

  • Италия
    •  Маттео Берреттини 15:30 Алекс Микельсен (США)

    Алекс Микельсен (США)

  • Галле. Мужчины
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    Берреттини

    Маттео на прошлой неделе дошел до финала в немецком Штутгарте.

    С одной стороны, это успех, поскольку для итальянца это был первый турнир за два месяца.

    Но наверняка у Берреттини присутствует и разочарование. В финале финалист Уимблдона-2021 не справился с Джеком Дрейпером. Хотя начало было неплохим, он уверенно взял первый сет, но потом британец просто перестал ошибаться.

    Прогнозы на теннис

    Но самое главное, что Берреттини наконец-то набрал оптимальную форму. Если ничего не произойдет, на Уимблдоне он будет в группе фаворитов, пусть и не самых основных.

    Микельсен

    Алекс тем временем провалил начало серии турниров на траве.

    В начале июня американец проиграл на старте «челленджера» в Сербитоне британцу Полу Джаббу, который в тот момент был за пределами топ-300.

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    • На турнире в Штутгарте Микельсен уступил в первом круге французу Артуру Риндеркнешу (4:6, 5:7).

    Зато в Галле 19-летний Микельсен уверенно прошел квалификацию. Возможно, в его случае даже хорошо, что ему пришлось участвовать в отборе. Дополнительная игровая практика сейчас точно не помешает.

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    Сначала Алекс выиграл у Макса Ребергка, а потом одержал уверенную победу над Янником Ханфманом (6:3, 6:2).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.23, победу Микельсена букмекеры предлагают за 4.20.

    Прогноз: если Маттео не накрыла усталость после турнира в Штутгарте, он, конечно, обыграет американца, которому пока тяжело регулярно показывать свой лучший теннис.

    Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 20,5 за 1.94.

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    Берреттини — Микельсен. Итальянец Маттео Берреттини сыграет против американца Алекса Микельсена в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Берреттини — Микельсен с коэффициентом 1.94.
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