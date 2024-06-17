Серб Миомир Кецманович сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 13:00 мск. Кецманович — Сонего: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кецманович

Миомир на минувшей неделе не выиграл ни одного матча в нидерландском Хертогенбосе.

Сербский теннисист проиграл в первом раунде Таллону Грикспору, на тот момент действующему чемпиону турнира. Правда, счет четко указывает на невезение — 7:6, 6:7, 6:7.

В прошлом году лучшим результатом Кецмановича на траве был выход в четвертьфинал турнира в Истбурне. При этом на других турнирах на этом покрытии, в том числе на Уимблдоне, он не прошел ни раунда.

Прогнозы на теннис

В предыдущих трех сезонах Кецманович выиграл на траве в общей сложности лишь пять матчей.

Сонего

Лоренцо тем временем пока еще ни разу не играл на траве в этом сезоне.

Итальянец решил сделать небольшой перерыв после «Ролан Гаррос», на котором он начал с победы над Юго Эмбером, но уже в следующем матче уступил китайцу Чжичжэню Чжану.

В прошло году Сонего слабо провел серию турниров на траве, выиграв лишь два матча из шести.

Зато в 2021-м Сонего дошел до финала в Истбурне и до четвертого круга на Уимблдоне. Правда, сейчас совсем не похоже на то, что он способен повторить эти результаты.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.97, победу Сонего букмекеры предлагают за 1.84.

Прогноз: в марте Лоренцо выиграл у Миомира в Индиан-Уэллс со счетом 7:6, 6:4, благодаря чему теперь ведет в личных встречах с сербом — 4:3.

В предстоящем матче, скорее всего, будет как минимум два напряженных сета. Вероятно, не обойдется и без тай-брейков.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.