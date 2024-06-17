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    Кецманович возьмет реванш у Сонего?

    Кецманович — Сонего. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Галле 17 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кецманович — Сонего
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    Миомир Кецманович
    Серб Миомир Кецманович сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 13:00 мск. Кецманович — Сонего: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Кецманович

    Миомир на минувшей неделе не выиграл ни одного матча в нидерландском Хертогенбосе.

    Сербский теннисист проиграл в первом раунде Таллону Грикспору, на тот момент действующему чемпиону турнира. Правда, счет четко указывает на невезение — 7:6, 6:7, 6:7.

    В прошлом году лучшим результатом Кецмановича на траве был выход в четвертьфинал турнира в Истбурне. При этом на других турнирах на этом покрытии, в том числе на Уимблдоне, он не прошел ни раунда.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих трех сезонах Кецманович выиграл на траве в общей сложности лишь пять матчей.

    Сонего

    Лоренцо тем временем пока еще ни разу не играл на траве в этом сезоне.

    Итальянец решил сделать небольшой перерыв после «Ролан Гаррос», на котором он начал с победы над Юго Эмбером, но уже в следующем матче уступил китайцу Чжичжэню Чжану.

    В прошло году Сонего слабо провел серию турниров на траве, выиграв лишь два матча из шести.

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    Зато в 2021-м Сонего дошел до финала в Истбурне и до четвертого круга на Уимблдоне. Правда, сейчас совсем не похоже на то, что он способен повторить эти результаты.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.97, победу Сонего букмекеры предлагают за 1.84.

    Прогноз: в марте Лоренцо выиграл у Миомира в Индиан-Уэллс со счетом 7:6, 6:4, благодаря чему теперь ведет в личных встречах с сербом — 4:3.

    В предстоящем матче, скорее всего, будет как минимум два напряженных сета. Вероятно, не обойдется и без тай-брейков.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

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    Кецманович — Сонего. Серб Миомир Кецманович сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Кецманович — Сонего с коэффициентом 1.92.
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