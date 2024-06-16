Итальянец Маттео Берреттини сыграет против британца Джека Дрейпера в финале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 16 июня, начало — в 14:00 мск. Дрейпер — Берреттини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дрейпер

Для Джека этот турнир можно назвать особенным. Благодаря выходу в финал в Штутгарте на следующей неделе он поднимется в рейтинге как минимум на 33-ю строчку и станет первой ракеткой Великобритании.

Дрейпер будет главной надеждой своей страны на предстоящем Уимблдоне, теперь в этом нет ни малейших сомнений.

В полуфинале Дрейпер одержал уверенную победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:3, 6:3.

Джек в этом матче блестяще играл на своей подаче, отдав сопернику лишь 11 очков (на первом мяче забрал 94 процента очков).

Прогнозы на теннис

Перед этим Дрейпер остановил еще двух представителей США — Маркоса Гирона и прошлогоднего чемпиона турнира в Штутгарте Фрэнсиса Тиафо.

Берреттини

Маттео тем временем второй раз за два месяца дошел до финала. Между Марракеше и Штутгартом был еще матч в Монте-Карло, в котором он проиграл Миомиру Кецмановичу.

В общем, Берреттини, похоже, всё сделал правильно: пропустил почти весь грунтовый сезон, но зато здорово подготовился к своим любимым турнирам на траве.

Если он сохранит текущую форму, то точно будет бороться за титул на предстоящем Уимблдоне.

В субботу Берреттини разгромил Лоренцо Музетти — 6:4, 6:0. После первого сета соперник просто сдался, прекрасно понимая, что здесь у него просто нет шансов на камбэк.

Перед этим Маттео выиграл у Романа Сафиуллина, Дениса Шаповалова и Джеймса Дакворта.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.41, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.57.

Прогноз: Джеку будет очень сложно, справиться с подачей итальянца на траве почти нереально, это факт. Но при этом и Маттео будет нелегко на приеме. В данном случае логично предположить, что финал получится максимально напряженным.

Берриттини при этом может стать трехкратным чемпионом турнира в Штутгарте. Ранее он побеждал здесь в 2019-м и 2022 году.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.92.