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    Берреттини третий раз в карьере возьмет титул в Штутгарте?

    Дрейпер — Берреттини. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал турнира в Штутгарте 16 июня 2024 года

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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против британца Джека Дрейпера в финале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 16 июня, начало — в 14:00 мск. Дрейпер — Берреттини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 16 Июня 2024 года

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
    •  Джек Дрейпер 14:00 Маттео Берреттини

    Маттео Берреттини

  • Италия
    •

    Дрейпер

    Для Джека этот турнир можно назвать особенным. Благодаря выходу в финал в Штутгарте на следующей неделе он поднимется в рейтинге как минимум на 33-ю строчку и станет первой ракеткой Великобритании.

    Дрейпер будет главной надеждой своей страны на предстоящем Уимблдоне, теперь в этом нет ни малейших сомнений.

    В полуфинале Дрейпер одержал уверенную победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:3, 6:3.

    Джек в этом матче блестяще играл на своей подаче, отдав сопернику лишь 11 очков (на первом мяче забрал 94 процента очков).

    Прогнозы на теннис

    Перед этим Дрейпер остановил еще двух представителей США — Маркоса Гирона и прошлогоднего чемпиона турнира в Штутгарте Фрэнсиса Тиафо.

    Берреттини

    Маттео тем временем второй раз за два месяца дошел до финала. Между Марракеше и Штутгартом был еще матч в Монте-Карло, в котором он проиграл Миомиру Кецмановичу.

    В общем, Берреттини, похоже, всё сделал правильно: пропустил почти весь грунтовый сезон, но зато здорово подготовился к своим любимым турнирам на траве.

    Если он сохранит текущую форму, то точно будет бороться за титул на предстоящем Уимблдоне.

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    В субботу Берреттини разгромил Лоренцо Музетти — 6:4, 6:0. После первого сета соперник просто сдался, прекрасно понимая, что здесь у него просто нет шансов на камбэк.

    Перед этим Маттео выиграл у Романа Сафиуллина, Дениса Шаповалова и Джеймса Дакворта.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.41, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.57.

    Прогноз: Джеку будет очень сложно, справиться с подачей итальянца на траве почти нереально, это факт. Но при этом и Маттео будет нелегко на приеме. В данном случае логично предположить, что финал получится максимально напряженным.

    Берриттини при этом может стать трехкратным чемпионом турнира в Штутгарте. Ранее он побеждал здесь в 2019-м и 2022 году.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.92.

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    Дрейпер — Берреттини. Итальянец Маттео Берреттини сыграет против британца Джека Дрейпера в финале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 16 июня, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Берреттини с коэффициентом 1.92.
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