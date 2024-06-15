Туниска Онс Жабер и чешка Каролина Плишкова встретятся в четвертьфинале турнира Ноттингеме. Матч пройдет 15 июня, начало — в 13:00 мск. Жабер — Плишкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Онс Жабер

Уровень игры Жабер на траве все прекрасно знают, поэтому не было никаких сомнений, что она будет одной из главных фавориток турнира в Ноттингеме.

После «разминочного» матча против Осорио Серрано в первом круге соревнований её ждал ещё более простой матч против Линды Фрухвиртовой.

Чешка развалилась буквально на глазах, но американка позволила ей взять три гейма за всю игру.

С ещё одной чешкой такой легкой прогулки не получится, поскольку Плишкова заряжена на борьбу в каждом матче, где она принимает участие.

Каролина Плишкова

После не самого удачного старта сезона Плишкова постепенно начинает приходить в себя, и два матча на траве провела на высоком уровне.

Прогнозы на теннис

Каролина наладила разные виды ударов справа, но у неё больше проблем с обороной, а не атакующими действиями.

На турнире она обыграла едва живую американку Паркс и местную любимицу теннисной публики — Хизер Уотсон.

С африканкой ожидается тяжелый матч, который не завершится быстр в пользу одной из сторон. Тем более чешка выиграла два из трёх очных поединков между этими теннисистками.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в африканку в этом поединке: победа Жабер — 1.38, победа Плишковой — 3.08.

Прогноз: Плишкова даст бой более мастеровитой сопернице

Ставка: Ф2 (+4) за 1.74

Альтернативный прогноз: Встреча претендует на три партии

Альтернативная ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.49