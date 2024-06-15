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    Жабер отпразднует выход в полуфинал?

    Жабер — Плишкова. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч в Ноттингеме 15 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Жабер — Плишкова
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    Онс Жабер
    Туниска Онс Жабер и чешка Каролина Плишкова встретятся в четвертьфинале турнира Ноттингеме. Матч пройдет 15 июня, начало — в 13:00 мск. Жабер — Плишкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Онс Жабер

    Уровень игры Жабер на траве все прекрасно знают, поэтому не было никаких сомнений, что она будет одной из главных фавориток турнира в Ноттингеме.

    После «разминочного» матча против Осорио Серрано в первом круге соревнований её ждал ещё более простой матч против Линды Фрухвиртовой.

    Чешка развалилась буквально на глазах, но американка позволила ей взять три гейма за всю игру.

    С ещё одной чешкой такой легкой прогулки не получится, поскольку Плишкова заряжена на борьбу в каждом матче, где она принимает участие.

    Каролина Плишкова

    После не самого удачного старта сезона Плишкова постепенно начинает приходить в себя, и два матча на траве провела на высоком уровне.

    Прогнозы на теннис

    Каролина наладила разные виды ударов справа, но у неё больше проблем с обороной, а не атакующими действиями.

    На турнире она обыграла едва живую американку Паркс и местную любимицу теннисной публики — Хизер Уотсон.

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    С африканкой ожидается тяжелый матч, который не завершится быстр в пользу одной из сторон. Тем более чешка выиграла два из трёх очных поединков между этими теннисистками.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в африканку в этом поединке: победа Жабер — 1.38, победа Плишковой — 3.08.

    Прогноз: Плишкова даст бой более мастеровитой сопернице

    Ставка: Ф2 (+4) за 1.74

    Альтернативный прогноз: Встреча претендует на три партии

    Альтернативная ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.49

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    Жабер — Плишкова. Туниска Онс Жабер и чешка Каролина Плишкова встретятся в четвертьфинале турнира Ноттингеме. Матч пройдет 15 июня, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Жабер — Плишкова с коэффициентом 1.74.
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