Онс Жабер
Уровень игры Жабер на траве все прекрасно знают, поэтому не было никаких сомнений, что она будет одной из главных фавориток турнира в Ноттингеме.
После «разминочного» матча против Осорио Серрано в первом круге соревнований её ждал ещё более простой матч против Линды Фрухвиртовой.
Чешка развалилась буквально на глазах, но американка позволила ей взять три гейма за всю игру.
С ещё одной чешкой такой легкой прогулки не получится, поскольку Плишкова заряжена на борьбу в каждом матче, где она принимает участие.
Каролина Плишкова
После не самого удачного старта сезона Плишкова постепенно начинает приходить в себя, и два матча на траве провела на высоком уровне.
Каролина наладила разные виды ударов справа, но у неё больше проблем с обороной, а не атакующими действиями.
На турнире она обыграла едва живую американку Паркс и местную любимицу теннисной публики — Хизер Уотсон.
С африканкой ожидается тяжелый матч, который не завершится быстр в пользу одной из сторон. Тем более чешка выиграла два из трёх очных поединков между этими теннисистками.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в африканку в этом поединке: победа Жабер — 1.38, победа Плишковой — 3.08.
Прогноз: Плишкова даст бой более мастеровитой сопернице
- 1.66Джонс — Радукану: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.15Накашима — Дрейпер: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.88Грикспор — Корда: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (+4) за 1.74
Альтернативный прогноз: Встреча претендует на три партии
Альтернативная ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.49