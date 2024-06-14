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    Хватит ли Эмберу двух сетов для победы над Брауэром?

    Эмбер — Брауэр. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 14 июня 2024 года

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    Юго Эмбер
    Француз Юго Эмбер сыграет против нидерландца Хайса Брауэра в четвертьфинале турнира в Херогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 14 июня, начало — в 12:00 мск. Эмбер — Брауэр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Эмбер

    Юго в первом матче на траве в этом году выиграл у Артура Фиса — 6:3, 7:6.

    Эмбер шикарно провел все геймы на своей подаче и тай-брейк второго сета. Это один из тех случаев, когда у соперника вообще не было шансов на приеме.

    Но результат, безусловно, не стал сюрпризом. Все-таки у Эмбера приличный опыт выступлений на этом покрытии, в отличие от его соотечественника.

    Прогнозы на теннис

    Тем более с недавних Эмбер, как известно, закрепился в топ-20. Вполне вероятно, чтопо итогам серии турниров на траве он улучшит свое положение в рейтинге.

    Брауэр

    Хайс тем временем свалился уже за пределы топ-200, поэтому его результаты на этой неделе можно назвать сенсацией.

    Нидерландец впервые в этом году прошел раунд на уровне основной сетки ATP.

    Брауэр с учетом квалификации выиграл в Хертогенбосе уже четыре матча. В отборе 232-я ракетка мира остановил американца Николаса Морено де Альборана и чилийца Кристиана Гарина.

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    После этого Брауэр обыграл чеха Якуба Меньшика и француза Адриана Маннарино. Для победы над французом ему хватило двух сетов — 6:3, 6:3.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.30, победу Брауэра букмекеры предлагают за 3.54.

    Прогноз: скорее всего, предстоящий матч пройдет по такому же сценарию, как и встреча Юго с Фисом. Разгрома не будет, но французу наверняка хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Эмбера в двух сетах за 1.88.

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    Эмбер — Брауэр. Француз Юго Эмбер сыграет против нидерландца Хайса Брауэра в четвертьфинале турнира в Херогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 14 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Эмбер — Брауэр с коэффициентом 1.88.
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