Эмбер
Юго в первом матче на траве в этом году выиграл у Артура Фиса — 6:3, 7:6.
Эмбер шикарно провел все геймы на своей подаче и тай-брейк второго сета. Это один из тех случаев, когда у соперника вообще не было шансов на приеме.
Но результат, безусловно, не стал сюрпризом. Все-таки у Эмбера приличный опыт выступлений на этом покрытии, в отличие от его соотечественника.
Тем более с недавних Эмбер, как известно, закрепился в топ-20. Вполне вероятно, чтопо итогам серии турниров на траве он улучшит свое положение в рейтинге.
Брауэр
Хайс тем временем свалился уже за пределы топ-200, поэтому его результаты на этой неделе можно назвать сенсацией.
Нидерландец впервые в этом году прошел раунд на уровне основной сетки ATP.
Брауэр с учетом квалификации выиграл в Хертогенбосе уже четыре матча. В отборе 232-я ракетка мира остановил американца Николаса Морено де Альборана и чилийца Кристиана Гарина.
После этого Брауэр обыграл чеха Якуба Меньшика и француза Адриана Маннарино. Для победы над французом ему хватило двух сетов — 6:3, 6:3.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.30, победу Брауэра букмекеры предлагают за 3.54.
Прогноз: скорее всего, предстоящий матч пройдет по такому же сценарию, как и встреча Юго с Фисом. Разгрома не будет, но французу наверняка хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: победа Эмбера в двух сетах за 1.88.