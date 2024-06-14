Француз Юго Эмбер сыграет против нидерландца Хайса Брауэра в четвертьфинале турнира в Херогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 14 июня, начало — в 12:00 мск. Эмбер — Брауэр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Эмбер

Юго в первом матче на траве в этом году выиграл у Артура Фиса — 6:3, 7:6.

Эмбер шикарно провел все геймы на своей подаче и тай-брейк второго сета. Это один из тех случаев, когда у соперника вообще не было шансов на приеме.

Но результат, безусловно, не стал сюрпризом. Все-таки у Эмбера приличный опыт выступлений на этом покрытии, в отличие от его соотечественника.

Прогнозы на теннис

Тем более с недавних Эмбер, как известно, закрепился в топ-20. Вполне вероятно, чтопо итогам серии турниров на траве он улучшит свое положение в рейтинге.

Брауэр

Хайс тем временем свалился уже за пределы топ-200, поэтому его результаты на этой неделе можно назвать сенсацией.

Нидерландец впервые в этом году прошел раунд на уровне основной сетки ATP.

Брауэр с учетом квалификации выиграл в Хертогенбосе уже четыре матча. В отборе 232-я ракетка мира остановил американца Николаса Морено де Альборана и чилийца Кристиана Гарина.

После этого Брауэр обыграл чеха Якуба Меньшика и француза Адриана Маннарино. Для победы над французом ему хватило двух сетов — 6:3, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.30, победу Брауэра букмекеры предлагают за 3.54.

Прогноз: скорее всего, предстоящий матч пройдет по такому же сценарию, как и встреча Юго с Фисом. Разгрома не будет, но французу наверняка хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Эмбера в двух сетах за 1.88.