Американка Робин Монтгомери и россиянка Екатерина Александрова встретятся в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 14 июня, начало — в 17:30 мск. Монтгомери — Александрова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Монтгомери

Выигрышная серия американки Робин Монтгомери увеличилась до четырёх матчей. Все виктории теннисистка из США выиграла на травяном покрытии в Хертогенбосе.

Сначала была квалификация, в отборочных играх Монтгомери переиграла соотечественницу Беккер (6:4, 3:6, 6:2) и Лулу Сан из Новой Зеландии (7:6, 7:5)

В первом круге Монтгомери одержала волевую победу польки Магды Линетт (6:7, 6:3, 7:5).

Прогнозы на теннис

За выход в четвертьфинал американка добилась неожиданного результата, переиграв немку Юле Нимайер (6:3,6:3).

Александрова

Екатерина Александрова одержала вторую победу на турнире в Хертогенбосе.

Во втором круге 16 ракетка мира одержала победу над американкой Эминой Бекташ (7:5, 6:4).

На матч ушло 1 час и 25 минут игрового времени. До этого была обыграна австралийка Арина Родионова (6:3, 6:4).

В рейтинге WTA Екатерина Александрова занимает 16 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.53, победу Монтгомерибукмекеры предлагают за 2.50.

Прогноз: Ранее соперницы на кортах WTA не встречались, Александрова превосходит Монтгомери по классу и опыту. У болельщиков россиянки не должно возникнуть сомнений в проходе их фаворитки в этом матче. Наш выбор — в пользу Екатерины Александровой.

Рекомендуемая ставка: Победа Александровой с форой (-3) с коэффициентом 1.86.