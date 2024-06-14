Монтгомери
Выигрышная серия американки Робин Монтгомери увеличилась до четырёх матчей. Все виктории теннисистка из США выиграла на травяном покрытии в Хертогенбосе.
Сначала была квалификация, в отборочных играх Монтгомери переиграла соотечественницу Беккер (6:4, 3:6, 6:2) и Лулу Сан из Новой Зеландии (7:6, 7:5)
В первом круге Монтгомери одержала волевую победу польки Магды Линетт (6:7, 6:3, 7:5).
За выход в четвертьфинал американка добилась неожиданного результата, переиграв немку Юле Нимайер (6:3,6:3).
Александрова
Екатерина Александрова одержала вторую победу на турнире в Хертогенбосе.
Во втором круге 16 ракетка мира одержала победу над американкой Эминой Бекташ (7:5, 6:4).
На матч ушло 1 час и 25 минут игрового времени. До этого была обыграна австралийка Арина Родионова (6:3, 6:4).
В рейтинге WTA Екатерина Александрова занимает 16 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.53, победу Монтгомерибукмекеры предлагают за 2.50.
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Прогноз: Ранее соперницы на кортах WTA не встречались, Александрова превосходит Монтгомери по классу и опыту. У болельщиков россиянки не должно возникнуть сомнений в проходе их фаворитки в этом матче. Наш выбор — в пользу Екатерины Александровой.
Рекомендуемая ставка: Победа Александровой с форой (-3) с коэффициентом 1.86.