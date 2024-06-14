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    Екатерина Александрова без проблем пройдёт в полуфинал

    Монтгомери — Александрова. Ставка (к. 1.98) и прогноз на матч в Хертогенбосе 14 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Монтгомери — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Американка Робин Монтгомери и россиянка Екатерина Александрова встретятся в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 14 июня, начало — в 17:30 мск. Монтгомери — Александрова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Монтгомери

    Выигрышная серия американки Робин Монтгомери увеличилась до четырёх матчей. Все виктории теннисистка из США выиграла на травяном покрытии в Хертогенбосе.

    Сначала была квалификация, в отборочных играх Монтгомери переиграла соотечественницу Беккер (6:4, 3:6, 6:2) и Лулу Сан из Новой Зеландии (7:6, 7:5)

    В первом круге Монтгомери одержала волевую победу польки Магды Линетт (6:7, 6:3, 7:5).

    Прогнозы на теннис

    За выход в четвертьфинал американка добилась неожиданного результата, переиграв немку Юле Нимайер (6:3,6:3).

    Александрова

    Екатерина Александрова одержала вторую победу на турнире в Хертогенбосе.

    Во втором круге 16 ракетка мира одержала победу над американкой Эминой Бекташ (7:5, 6:4).

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    • На матч ушло 1 час и 25 минут игрового времени. До этого была обыграна австралийка Арина Родионова (6:3, 6:4).

    В рейтинге WTA Екатерина Александрова занимает 16 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.53, победу Монтгомерибукмекеры предлагают за 2.50.

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    Прогноз: Ранее соперницы на кортах WTA не встречались, Александрова превосходит Монтгомери по классу и опыту. У болельщиков россиянки не должно возникнуть сомнений в проходе их фаворитки в этом матче. Наш выбор — в пользу Екатерины Александровой.

    Рекомендуемая ставка: Победа Александровой с форой (-3) с коэффициентом 1.86.

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    Монтгомери — Александрова. Американка Робин Монтгомери и россиянка Екатерина Александрова встретятся в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 14 июня, начало — в 17:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Монтгомери — Александрова с коэффициентом 1.86.
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