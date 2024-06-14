Бельгийка Грет Миннен и россиянка Людмила Самсонова встретятся в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 14 июня, начало — в 13:30 мск. Миннен — Самсонова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Миннен

Бельгийка Грет Миннен во втором круге рейтингового турнира в Хертогенбосе оказалась сильнее Хорватии Донны Векич (6:1, 0:6, 7:5).

В первом круге Миннен выиграла у Ребеки Макаровой из Испании, отдав сопернице лишь шесть геймов (6:2, 6:4).

На прошедшем Открытом чемпионате Франции бельгийка не смогла пройти первый круг, берём уступив сильной и одной из ведущих теннисисток планеты Елене Рыбакиной из Казахстана (2:6, 3:6).

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциации Грет Миннен занимает 85 место.

Самсонова

Людмиле Самсоновой хватило полтора часа, чтобы преодолеть сопротивление со стороны швейцарки Селин Наф (7:5, 6:2).

На турнире в Хертогенбосе российская теннисистка не отдала своим соперницам не единого сета. К примеру, в первом круге Самсонова оказалась сильнее бельгийки Ван Эйтванк (6:1, 6:3).

На «Ролан Гаррос» Самсонова показала один из лучших своих результатов в этом сезоне, добравшись до 1/16 финала турнира. На этой стадии россиянка уступила итальянке Элизабетте Кочаретто (6:7, 2:6).

В рейтинге WTA Людмила Самсонова занимает 15 место.

H2>Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.31, победу Миннен букмекеры предлагают за 3.51.

Прогноз: Людмила Самсонова более опытная спортсменка, чем ее визави Миннен. В этом розыгрыше российская теннисистка не отдала своим соперницам не единого сета и навряд ли отдаст и в предстоящем поединке.

Рекомендуемая ставка: Победа Самсоновой с форой (-4.5) коэффициентом 1.98.