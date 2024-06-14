Полька Магдалена Френх и британка Кэти Бултер встретятся в четвертьфинале турнира Ноттингеме. Матч пройдет 14 июня, начало — в 13:30 мск. Френх — Бултер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Магдалена Френх

Своей игрой на этом турнире Френх заслуживает лестных слов в свой адрес, но не все так радужно, как хотелось бы.

Проблем с контролированием хода игры более, чем достаточно, а иногда проседает и физика. В последней игре против Марии польская теннисистка на зубах доигрывала трех сетовый поединок.

Есть переживания за физическое состояние Френх, поскольку играть приходится в режиме нон-стоп.

С действующей чемпионкой турнира придется крайне сложно, поскольку Бултер не намерена складывать полномочия.

Кэти Бултер

По мере развития турнира Бултер все больше и больше прибавляет в уверенности. Хотя для неё этот сезон явно не задавался.

Прогнозы на теннис

У британки были сложности в первой игре на турнире, где ей потрепала нервы соотечественница Дарт, но Кэти справилась и прошла дальше.

А в последней игре против Марино канадка ничего не смогла противопоставить раскочегарившейся сопернице.

В противостоянии против Магдалены Френх именно британка видится очевидной фавориткой, но ей нужно быть готовой ко всему.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Френх — 2.61, победа Бултер — 1.50.

Прогноз: Бултер реализует свое преимущество по игре на корте

Ставка: Ф2 (-3) за 1.85.

Альтернативный прогноз: Упорной встречи не получится

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 3.04.