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    Френх сможет остановить британку?

    Френх — Бултер. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч в Ноттингеме 14 июня 2024 года

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    Магдалена Френх
    Полька Магдалена Френх и британка Кэти Бултер встретятся в четвертьфинале турнира Ноттингеме. Матч пройдет 14 июня, начало — в 13:30 мск. Френх — Бултер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Магдалена Френх

    Своей игрой на этом турнире Френх заслуживает лестных слов в свой адрес, но не все так радужно, как хотелось бы.

    Проблем с контролированием хода игры более, чем достаточно, а иногда проседает и физика. В последней игре против Марии польская теннисистка на зубах доигрывала трех сетовый поединок.

    Есть переживания за физическое состояние Френх, поскольку играть приходится в режиме нон-стоп.

    С действующей чемпионкой турнира придется крайне сложно, поскольку Бултер не намерена складывать полномочия.

    Кэти Бултер

    По мере развития турнира Бултер все больше и больше прибавляет в уверенности. Хотя для неё этот сезон явно не задавался.

    Прогнозы на теннис

    У британки были сложности в первой игре на турнире, где ей потрепала нервы соотечественница Дарт, но Кэти справилась и прошла дальше.

    А в последней игре против Марино канадка ничего не смогла противопоставить раскочегарившейся сопернице.

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    В противостоянии против Магдалены Френх именно британка видится очевидной фавориткой, но ей нужно быть готовой ко всему.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Френх — 2.61, победа Бултер — 1.50.

    Прогноз: Бултер реализует свое преимущество по игре на корте

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.85.

    Альтернативный прогноз: Упорной встречи не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 3.04.

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    Френх — Бултер. Полька Магдалена Френх и британка Кэти Бултер встретятся в четвертьфинале турнира Ноттингеме. Матч пройдет 14 июня, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Френх — Бултер с коэффициентом 1.85.
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