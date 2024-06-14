Магдалена Френх
Своей игрой на этом турнире Френх заслуживает лестных слов в свой адрес, но не все так радужно, как хотелось бы.
Проблем с контролированием хода игры более, чем достаточно, а иногда проседает и физика. В последней игре против Марии польская теннисистка на зубах доигрывала трех сетовый поединок.
Есть переживания за физическое состояние Френх, поскольку играть приходится в режиме нон-стоп.
С действующей чемпионкой турнира придется крайне сложно, поскольку Бултер не намерена складывать полномочия.
Кэти Бултер
По мере развития турнира Бултер все больше и больше прибавляет в уверенности. Хотя для неё этот сезон явно не задавался.
У британки были сложности в первой игре на турнире, где ей потрепала нервы соотечественница Дарт, но Кэти справилась и прошла дальше.
А в последней игре против Марино канадка ничего не смогла противопоставить раскочегарившейся сопернице.
В противостоянии против Магдалены Френх именно британка видится очевидной фавориткой, но ей нужно быть готовой ко всему.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Френх — 2.61, победа Бултер — 1.50.
Прогноз: Бултер реализует свое преимущество по игре на корте
- 1.80Парри — Биррелл: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 2.16Крунич — Галфи: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 2.18Накашима — Штруфф: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-3) за 1.85.
Альтернативный прогноз: Упорной встречи не получится
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 3.04.