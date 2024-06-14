Фрэнсис Тиафо
Джек Дрейпер
Тиафо
Фрэнсис начал защиту титула с победы над Янником Ханфманом — 7:5, 7:6.
Американец в этом матче не отдал ни гейма на своей подаче, несмотря на то, что у немца было 11 брейк-пойнтов.
Без везения здесь все-таки не обошлось, но также стоит отметить максимально уверенную игру Тиафо на тай-брейке второго сета.
В прошлом году Тиафо выиграл семь из 11-ти матчей на траве.
Дрейпер
Джек в предыдущем раунде выиграл у Маркоса Гирона, который на старте турнира легко остановил Энди Маррея.
Дрейпер дожал американца только в третьем сете — 6:4, 3:6, 6:3.
Британец очень мощно провел решающий сет: на первой подаче (точность была 75%) он забрал 91 процент очков (19 из 21).
В первом матче Дрейпер одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером — 7:6, 7:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.60, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.50.
Прогноз: шансы здесь все-таки равны. Сложно сказать, почему именно британца в данном случае считают фаворитов. Это как минимум спорный момент. Наше мнение — в предстоящем матче будет как минимум два затяжных сета.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.