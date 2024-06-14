Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против британца Джека Дрейпепа в четвертьфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 12:00 мск. Тиафо — Дрейпер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Тиафо

Фрэнсис начал защиту титула с победы над Янником Ханфманом — 7:5, 7:6.

Американец в этом матче не отдал ни гейма на своей подаче, несмотря на то, что у немца было 11 брейк-пойнтов.

Без везения здесь все-таки не обошлось, но также стоит отметить максимально уверенную игру Тиафо на тай-брейке второго сета.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Тиафо выиграл семь из 11-ти матчей на траве.

Дрейпер

Джек в предыдущем раунде выиграл у Маркоса Гирона, который на старте турнира легко остановил Энди Маррея.

Дрейпер дожал американца только в третьем сете — 6:4, 3:6, 6:3.

Британец очень мощно провел решающий сет: на первой подаче (точность была 75%) он забрал 91 процент очков (19 из 21).

В первом матче Дрейпер одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером — 7:6, 7:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.60, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: шансы здесь все-таки равны. Сложно сказать, почему именно британца в данном случае считают фаворитов. Это как минимум спорный момент. Наше мнение — в предстоящем матче будет как минимум два затяжных сета.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.