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    Тиафо обыграет Дрейпера на решающем тай-брейке?

    Тиафо — Дрейпер. Ставка (к. ) и прогноз на турнир в Штутгарте 14 июня 2024 года

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    Фрэнсис Тиафо
    Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против британца Джека Дрейпепа в четвертьфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 12:00 мск. Тиафо — Дрейпер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 14 Июня 2024 года

    Фрэнсис Тиафо

  • США
    •  Фрэнсис Тиафо 12:00 Джек Дрейпер

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
    •

    Тиафо

    Фрэнсис начал защиту титула с победы над Янником Ханфманом — 7:5, 7:6.

    Американец в этом матче не отдал ни гейма на своей подаче, несмотря на то, что у немца было 11 брейк-пойнтов.

    Без везения здесь все-таки не обошлось, но также стоит отметить максимально уверенную игру Тиафо на тай-брейке второго сета.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Тиафо выиграл семь из 11-ти матчей на траве.

    Дрейпер

    Джек в предыдущем раунде выиграл у Маркоса Гирона, который на старте турнира легко остановил Энди Маррея.

    Дрейпер дожал американца только в третьем сете — 6:4, 3:6, 6:3.

    Британец очень мощно провел решающий сет: на первой подаче (точность была 75%) он забрал 91 процент очков (19 из 21).

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    В первом матче Дрейпер одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером — 7:6, 7:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.60, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.50.

    Прогноз: шансы здесь все-таки равны. Сложно сказать, почему именно британца в данном случае считают фаворитов. Это как минимум спорный момент. Наше мнение — в предстоящем матче будет как минимум два затяжных сета.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

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    Тиафо — Дрейпер. Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против британца Джека Дрейпепа в четвертьфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Тиафо — Дрейпер с коэффициентом 1.92.
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