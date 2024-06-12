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    Берреттини хватит двух сетов для победы над Шаповаловым?

    Берреттини — Шаповалов. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Штутгарте 13 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Берреттини — Шаповалов
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против канадца Дениса Шаповалова во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Берреттини — Шаповалов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Берреттини

    Маттео в первом раунде с трудом выиграл у Романа Сафиуллина — 7:6, 5:7, 7:5.

    После матча итальянец сокрушался, что было чересчур тяжело: «У меня вообще не осталось энергии. Первый матч за несколько месяцев — я надеялся на что-то полегче».

    В начале апреля Берреттини выиграл турнир в Марракеше, после чего решил сделать еще один перерыв, отказавшись даже от участия в «Ролан Гаррос».

    Прогнозы на теннис

    Маттео сказал, что в матче против Сафиуллина «играл не на самом высоком своем уровне», но на самом деле он показал солидный уровень. В решающем сете финалист Уимблдона-2021 выполнил 13 подач навылет.

    Шаповалов

    Денис на старте турнира одержал победу над французом Маттео Мартино — 7:6, 7:5.

    Как и ожидалось, матч получился напряженным, несмотря на то, что соперником канадца был 179-я ракетка мира.

    В первой партии француз вел с брейком и не смог подать на сет при счете 5:4. Это был, наверное, ключевой момент — после камбэка Шаповалов здорово провел тай-брейк и второй сет.

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    В предыдущих трех сезонах Шаповалов ни разу не выигрывал в Штутгарте больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.77, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 2.06.

    Прогноз: если Маттео успеет восстановиться, то, скорее всего, он обыграет канадца.

    Ключевым моментом будет подача итальянца, который в матче против Сафиуллина выполнил 27 эйсов. На приеме Шаповалову будет очень тяжело.

    Рекомендуемая ставка: победа Берреттини с форой (-1,5) за 1.99.

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    Берреттини — Шаповалов. Итальянец Маттео Берреттини сыграет против канадца Дениса Шаповалова во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Берреттини — Шаповалов с коэффициентом 1.99.
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