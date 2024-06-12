Берреттини
Маттео в первом раунде с трудом выиграл у Романа Сафиуллина — 7:6, 5:7, 7:5.
После матча итальянец сокрушался, что было чересчур тяжело: «У меня вообще не осталось энергии. Первый матч за несколько месяцев — я надеялся на что-то полегче».
В начале апреля Берреттини выиграл турнир в Марракеше, после чего решил сделать еще один перерыв, отказавшись даже от участия в «Ролан Гаррос».
Маттео сказал, что в матче против Сафиуллина «играл не на самом высоком своем уровне», но на самом деле он показал солидный уровень. В решающем сете финалист Уимблдона-2021 выполнил 13 подач навылет.
Шаповалов
Денис на старте турнира одержал победу над французом Маттео Мартино — 7:6, 7:5.
Как и ожидалось, матч получился напряженным, несмотря на то, что соперником канадца был 179-я ракетка мира.
В первой партии француз вел с брейком и не смог подать на сет при счете 5:4. Это был, наверное, ключевой момент — после камбэка Шаповалов здорово провел тай-брейк и второй сет.
В предыдущих трех сезонах Шаповалов ни разу не выигрывал в Штутгарте больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.77, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 2.06.
Прогноз: если Маттео успеет восстановиться, то, скорее всего, он обыграет канадца.
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Ключевым моментом будет подача итальянца, который в матче против Сафиуллина выполнил 27 эйсов. На приеме Шаповалову будет очень тяжело.
Рекомендуемая ставка: победа Берреттини с форой (-1,5) за 1.99.