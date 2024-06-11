Роберто Баутиста-Агут
Марк-Андреа Хюслер (Швейцария)
Баутиста-Агут
Для Роберто текущий сезон складывается явно не лучшим образом, несмотря на все его усилия вернуться хотя бы в топ-50.
Эту неделю испанец начал в статусе 85-й ракетки мира.
Одним из главных разочарований стало выступление Баутисты-Агута на «Ролан Гаррос». Уже на старте турнира бывшая девятая ракетка мира уступил Хауме Муньяру.
Что касается приятных моментов, то здесь можно вспомнить четвертьфинал в Гонконге и третий круг в Барселоне.
При этом также стоит отметить, что в предыдущих сезонах 36-летний Баутиста-Агут почти всегда демонстрировал неплохие результаты на траве. Например, в прошлом году он добрался до полуфинала на престижном турнире в Галле.
Хюслер
Швейцарец пробился в основную сетку через квалификацию.
В конце 2022 года Марк-Андреа дебютировал в топ-50, но потом у него начался спад, который, по сути, продолжается до сих пор. На этой неделе он занимает в рейтинге всего лишь 201-е место.
В отборе Хюслер выиграл у австралийца Адама Уолтона и финна Отто Виртанена, при этом не отдав ни сета.
На прошлой неделе 27-летний Хюслер прошел квалификацию на «челленджере» в британском Сербитоне, после чего проиграл в первом круге южноафриканцу Ллойду Харрису.
В этом году главным успехом Хюслера пока что остается выход в четвертьфинал грунтового турнира в Мюнхене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.68, победу Хюслера букмекеры предлагают за 2.19.
Прогноз: оба теннисиста в последнее время не впечатляют, поэтому есть смысл рассмотреть ставки на тоталы. Скорее всего, в этом матче будет как минимум два напряженных сета.
- 1.82Шнайдер — Юань: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.94Корда — Скулкейт: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.95Грикспор — Кецманович: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.