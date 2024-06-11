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    Сможет ли Баутиста-Агут пройти первый раунд в Хертогенбосе?

    Баутиста-Агут — Хюслер. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 11 июня 2024 года

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    Роберто Баутиста-Агут
    Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против швейцарца Марка-Андреа Хюслера в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 11 июня, начало — в 15:00 мск. Баутиста-Агут — Хюслер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 11 Июня 2024 года

    Роберто Баутиста-Агут

  • Испания
    •  Роберто Баутиста-Агут 15:00 Марк-Андреа Хюслер (Швейцария)

    Марк-Андреа Хюслер (Швейцария)

  • Хертогенбосх. Мужчины
    •

    Баутиста-Агут

    Для Роберто текущий сезон складывается явно не лучшим образом, несмотря на все его усилия вернуться хотя бы в топ-50.

    Эту неделю испанец начал в статусе 85-й ракетки мира.

    Одним из главных разочарований стало выступление Баутисты-Агута на «Ролан Гаррос». Уже на старте турнира бывшая девятая ракетка мира уступил Хауме Муньяру.

    Что касается приятных моментов, то здесь можно вспомнить четвертьфинал в Гонконге и третий круг в Барселоне.

    Прогнозы на теннис

    При этом также стоит отметить, что в предыдущих сезонах 36-летний Баутиста-Агут почти всегда демонстрировал неплохие результаты на траве. Например, в прошлом году он добрался до полуфинала на престижном турнире в Галле.

    Хюслер

    Швейцарец пробился в основную сетку через квалификацию.

    В конце 2022 года Марк-Андреа дебютировал в топ-50, но потом у него начался спад, который, по сути, продолжается до сих пор. На этой неделе он занимает в рейтинге всего лишь 201-е место.

    В отборе Хюслер выиграл у австралийца Адама Уолтона и финна Отто Виртанена, при этом не отдав ни сета.

    На прошлой неделе 27-летний Хюслер прошел квалификацию на «челленджере» в британском Сербитоне, после чего проиграл в первом круге южноафриканцу Ллойду Харрису.

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    В этом году главным успехом Хюслера пока что остается выход в четвертьфинал грунтового турнира в Мюнхене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.68, победу Хюслера букмекеры предлагают за 2.19.

    Прогноз: оба теннисиста в последнее время не впечатляют, поэтому есть смысл рассмотреть ставки на тоталы. Скорее всего, в этом матче будет как минимум два напряженных сета.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.

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    Баутиста-Агут — Хюслер. Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против швейцарца Марка-Андреа Хюслера в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 11 июня, начало — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Баутиста-Агут — Хюслер с коэффициентом 1.95.
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