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    Сможет ли Эванс выиграть у Штрикера?

    Штрикер — Эванс. Прогноз (к. 1.95) и ставка на «челленджер» в Ноттингеме 10 июня 2024 года

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    Дэн Эванс
    Британец Дэн Эванс сыграет против швейцарца Доминика Штрикера в первом круге «челленджера» в Ноттингеме (Великобритания). Матч пройдет 10 июня, начало — в 16:30 мск. Штрикер — Эванс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Штрикер

    Доминик на прошлой неделе вернулся в тур после травмы, из-за которой пропустил первые пять месяцев текущего сезона.

    Свой первый матч в этом году швейцарец провел на травяном «челленджере» в Сербитоне. Уже на старте турнира 21-летний теннисист проиграл своему соотечественнику Леандро Риди (5:7, 3:6).

    Несмотря на возраст, у Штрикера уже довольно приличный опыт выступлений на траве. Впервые он сыграл на этом покрытии еще в 2021 году, когда сенсационно дошел до четвертьфинала на турнире в Штутгарте.

    В прошлом году Штрикер прошел квалификацию и выиграл один матч на уровне основной сетки Уимблдона.

    Прогнозы на теннис

    Но сейчас все-таки надо учитывать, что после большой паузы Доминику понадобится еще какое-то время, прежде чем он наберет оптимальную форму.

    Эванс

    Дэн на прошлой неделе тоже заглянул в Сербитон. В первом круге британец с трудом обыграл австралийца Адама Уолтона, а во втором уступил американцу Закари Свайде.

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    • Эти матчи подтвердили, что в игре британца по-прежнему серьезный спад.

    Как известно, в этом году Эванс до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP, а его лучшим результатом пока остается выход в четвертьфинал грунтового «челленджера» в Бордо.

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    Эванс ранее дважды выигрывал «челленджер» в Ноттингеме (в 2019 и 2022 году), но сейчас он, кажется, не готов бороться за титул.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Штрикера в этом матче можно поставить за 2.15, победу Эванса букмекеры предлагают за 1.65.

    Прогноз: единственное преимущество Дэна заключается только в том, что соперник пропустил полгода и ему пока сложно демонстрировать свой лучший теннис. Но даже в этой ситуации нет уверенности, что британец выйдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.

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    Штрикер — Эванс. Британец Дэн Эванс сыграет против швейцарца Доминика Штрикера в первом круге «челленджера» в Ноттингеме (Великобритания). Матч пройдет 10 июня, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Штрикер — Эванс с коэффициентом 1.95.
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