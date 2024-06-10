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    Накашима продлит серию поражений Юбэнкса?

    Юбэнкс — Накашима. Ставка (к. 2.16) и прогноз на турнир в Штутгарт 10 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Юбэнкс — Накашима
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    Кристофер Юбэнкс
    Американцы Кристофер Юбэнкс и Брэндон Накашима встретятся в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Юбэнкс — Накашима: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 10 Июня 2024 года

    Кристофер Юбэнкс

  • США
    •  Кристофер Юбэнкс 11:00 Брэндон Накасима

    Брэндон Накасима

  • США
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    Юбэнкс

    Кристофер стал одним из главных открытий прошлогоднего сезона на траве.

    В июле 2023-го американский теннисист, который до этого показывал неплохие результаты разве что на «челленджерах», добрался до четвертьфинала на Уимблдоне, где едва не остановил Даниила Медведева. Перед этим он успел обыграть Кэмерона Норри и Стефаноса Циципаса.

    Кроме того, прошлым летом Юбэнкс стал победителем травяного турнира на Мальорке. С этого момента и начался его прорыв в рейтинге.

    Прогнозы на теннис

    Юбэнкс по-прежнему находится в топ-50 благодаря успешным результатам прошлого сезона. А текущий он проводит максимально ужасно: в 2024-м Юбэнкс провел 16 матчей, в которых одержал лишь три победы. Конкретно расслабился.

    Накашима

    Брэндон тем временем на минувшей неделе сыграл на травяном «челленджере» в Сербитоне.

    Американец дошел до полуфинала, в котором проиграл швейцарцу Леандро Риди (4:6, 6:3, 1:6). Перед этим он оставил Маттиа Беллуччи, Жоау Фонсеку и Закари Свайду.

    Накашима в прошлом году выиграл лишь один из пяти матчей на траве. Но в 2023-м у него, как известно, был затяжной спад, поэтому здесь не стоит делать акцент на покрытии.

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    К тому же, известно, что Накашима любит играть на траве. В 2022-м он добрался до четвертого круга на Уимблдоне и до четвертьфинала в нидерландском Хертогенбосе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Юбэнкса в этом матче можно поставить за 2.46, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.55.

    Прогноз: весной Брэндон выиграл у Кристофера на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс — 7:6, 6:4.

    Скорее всего, Юбэнкс снова проиграет, уж как-то чересчур он сдал после своих прошлогодних успехов.

    Рекомендуемая ставка: победа Накашимы + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.

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    Юбэнкс — Накашима. Американцы Кристофер Юбэнкс и Брэндон Накашима встретятся в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Юбэнкс — Накашима с коэффициентом 2.16.
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