Американцы Кристофер Юбэнкс и Брэндон Накашима встретятся в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Юбэнкс — Накашима: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Юбэнкс

Кристофер стал одним из главных открытий прошлогоднего сезона на траве.

В июле 2023-го американский теннисист, который до этого показывал неплохие результаты разве что на «челленджерах», добрался до четвертьфинала на Уимблдоне, где едва не остановил Даниила Медведева. Перед этим он успел обыграть Кэмерона Норри и Стефаноса Циципаса.

Кроме того, прошлым летом Юбэнкс стал победителем травяного турнира на Мальорке. С этого момента и начался его прорыв в рейтинге.

Прогнозы на теннис

Юбэнкс по-прежнему находится в топ-50 благодаря успешным результатам прошлого сезона. А текущий он проводит максимально ужасно: в 2024-м Юбэнкс провел 16 матчей, в которых одержал лишь три победы. Конкретно расслабился.

Накашима

Брэндон тем временем на минувшей неделе сыграл на травяном «челленджере» в Сербитоне.

Американец дошел до полуфинала, в котором проиграл швейцарцу Леандро Риди (4:6, 6:3, 1:6). Перед этим он оставил Маттиа Беллуччи, Жоау Фонсеку и Закари Свайду.

Накашима в прошлом году выиграл лишь один из пяти матчей на траве. Но в 2023-м у него, как известно, был затяжной спад, поэтому здесь не стоит делать акцент на покрытии.

К тому же, известно, что Накашима любит играть на траве. В 2022-м он добрался до четвертого круга на Уимблдоне и до четвертьфинала в нидерландском Хертогенбосе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Юбэнкса в этом матче можно поставить за 2.46, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: весной Брэндон выиграл у Кристофера на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс — 7:6, 6:4.

Скорее всего, Юбэнкс снова проиграет, уж как-то чересчур он сдал после своих прошлогодних успехов.

Рекомендуемая ставка: победа Накашимы + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.