Россиянин Иван Гахов сыграет против индийца Сумита Нагала в четвертьфинале турнира в Хайльбронне (Германия). Матч пройдет 7 июня, начало — в 14:30 мск. Нагал — Гахов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Нагал

Сумит на старте грунтового турнира в небольшом городе на юге Германии выиграл у Николоза Басилашвили.

Индийский теннисист дожал бывшую 16-ю ракетку мира в третьем сете — 6:1, 6:1, 6:3.

Дальше была победа на испанцем Хавьером Барранко-Косано — 6:4, 6:1.

Прогнозы на теннис

В этом году Нагал удивил, прежде всего, уверенной победой нал Александром Бубликом на Открытом чемпионате Австралии. Кроме того, на «Мастерсе» в Монте-Карло он обыграл итальянца Маттео Арнальди. То есть недооценивать его точно нельзя.

Гахов

Иван в прошлом сезоне дебютировал в топ-150, но развить этот успех ему пока так и не удалось.

Более того, в текущей версии рейтинга россиянин занимает всего лишь 267-е место.

Тем не менее, в Хайльбронне Гахов начал с победы над главным фаворитом турнира — Даниэлем Галаном.

Более того, Ивану хватило двух сетов — 6:4, 6:3. В психологическом плане это очень важный результат.

В следующем матче Гахов выиграл у испанца Николаса Санчеса-Искьердо — 6:3, 6:1.

Это всего лишь второй случай в сезоне, когда ему удалось выиграть два матча подряд на уровне основной сетки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нагала в этом матче можно поставить за 1.36, победу Гахова букмекеры предлагают за 2.86.

Прогноз: индиец несколько раз серьезно удивлял в этом году, но это совсем не означает, что у Ивана нет шансов в предстоящем матче. Скорее всего, это будет очень напряженная борьба за место в полуфинале.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.55.