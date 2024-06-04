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    Окажется ли Коко Гауфф в полуфинале?

    Гауфф — Жабер. Ставка (к. 2.12) и прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» 4 июня 2024 года

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    Коко Гауфф
    Американка Коко Гауфф сыграет против Онс Жабер из Туниса в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 4 июня, начало — в 12:00 мск. Гауфф — Жабер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Гауфф

    Коко Гауфф входит в топ-3 мирового рейтинга женской теннисной ассоциации. Теннисистка из США уступает лишь Арине Соболенко из Беларуси и Иге Швентек из Польши.

    На «Ролан Гаррос» Гауфф выиграла четыре матча подряд: в первом кгруне Гауфф выбила из розыгрыша россиянку Юлию Авдееву (6:1, 6:1).

    Затем третья ракетка планеты нанесла победы Тамару Зиданшек из Словении (6:3, 6:4). Были и виктории в матчах против украинки Даяны Ястремской (6:2, 6:4) и итальянки Элизабетты Кочаретто (6:1, 6:2).

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    В рейтинге WTA Коко Гауфф занимает 3 место.

    Жабер

    Теннисистка из Туниса — Онс Жабер в четвёртом круге «Ролан Гаррос» Онс Жабер оказалась сильнее датчанки Таусон (6:4, 6:4).

    Во втором круге Жабер играла с представительницей — Осорио Серрано. Встреча завершилась также в пользу теннисистки из Туниса (3:6, 1:6, 6:4).

    Победный список, Онс Жабер дополнила матчем против Лейлы Фернандес из Канады (6:4, 7:6). А начала она выступление на Открытом чемпионате Франции с победы над соперницей из США Сачии Викери (6:3, 6:2).

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    • К слову, Онс Жабер — финалистка трёх турниров серии Большого шлема: Уимблдон-2022, Уимблдон-2023 и US Open-2022.

    Онс Жабер занимает 9 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.24, победу. За успех Жабер букмекеры предлагают за 4.28.

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    Прогноз: Коко Гауфф в этой встрече фаворит, теннисистка из США входит в топ-3 спортсменок планеты. Мы уверены в её успехе и предлагаем поставить в пользу Жабер в битве за выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

    Рекомендуемая ставка: Фора Гауфф (-5.5) с коэффициентом 2.12.

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    Гауфф — Жабер. Американка Коко Гауфф сыграет против Онс Жабер из Туниса в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 4 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Гауфф — Жабер с коэффициентом 2.12.
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