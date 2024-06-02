Ольга Данилович
Когда этот сезон только начинался, то многие з теннисных экспертов предлагали настойчиво следить за Данилович.
Сербская теннисистка только начинает по серьезному осознавать, на какой уровень игры она постепенно начинает выходить, а от того и прибавляет в уверенности по игре.
Последний поединок против Векич получился максимально тяжелым, поскольку первую партию Ольга проиграла со счетом 0:6, а в двух последующих ей приходилось выигрывать по семь геймов, чтобы записать на свой счет победу в матче.
Как бы для девушки из Сербии это не стало преградой в плане физики на матч против сильной и выносливой Вондоушовой.
Маркета Вондроушова
Многие опасались за ментальное состояние Вондроушовой перед главным грунтовым стартом сезона, но оно оказалось в полном порядке.
У Маркеты не все складывалось радужно с самого начала турнира, но постепенно чешка разыгралась и к четвёртому кругу подходит во всеоружии.
В последнем своем поединке она без особых проблем разобралась с француженкой Паке, ставшей самой неожиданной участницей третьего круга парижских соревнований.
Примечательно, что украинка встречалась с хорваткой буквально пару недель назад в Риме и смогла одолеть её в тяжелом трехсетовом противостоянии.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Данилович —
3.27, победа Вондроушовой — 1.35.
Прогноз: Маркета победит, но игра для нее не получится простой.
- 1.88Гауфф — Кочиаретто: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.96Оже-Альяссим — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.83Таусон — Жабер: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Ставка: Ф2 (-4) за 1.74.
Альтернативный прогноз: Встреча затянется на длительное время, поскольку Маркета будет ощущать давление на протяжении всей игры.
Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.32.