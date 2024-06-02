ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пейдж ВанзантПейдж Ванзант и еще 4 девушки, ставшие звездами после ухода из UFC «Арсенал» — «Пари НН»«Арсенал» — «Пари НН» 0:2. Онлайн Никита Глушков«Акрон» — «Урал» 1:2. Онлайн
  • 23:59
    • «Реал» победил «Боруссию» и выиграл Лигу чемпионов
  • 20:27
    • Андреева разгромила Стирнс и пробилась в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
  • 20:00
    • «Пари НН» остался в РПЛ, победив «Арсенал» в ответном стыковом матче
  • 19:45
    • Аванесян вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
  • 19:24
    • Медведев победил Махача и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Вондроушова помучается против сербки?

    Данилович — Вондроушова. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч четвертого круга «Ролан Гаррос», 02 июня 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Маркета Вондроушова Прогнозы на WTA Прогнозы на Ролан Гаррос
    Прогноз и ставки на Данилович — Вондроушова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркета Вондроушова
    Сербка Ольга Данилович и чешка Маркета Вондроушова встретятся в четвертом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 02 июня, начало — в 12:00 мск. Данилович — Вондроушова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Ольга Данилович

    Когда этот сезон только начинался, то многие з теннисных экспертов предлагали настойчиво следить за Данилович.

    Сербская теннисистка только начинает по серьезному осознавать, на какой уровень игры она постепенно начинает выходить, а от того и прибавляет в уверенности по игре.

    Последний поединок против Векич получился максимально тяжелым, поскольку первую партию Ольга проиграла со счетом 0:6, а в двух последующих ей приходилось выигрывать по семь геймов, чтобы записать на свой счет победу в матче.

    Как бы для девушки из Сербии это не стало преградой в плане физики на матч против сильной и выносливой Вондоушовой.

    Маркета Вондроушова

    Многие опасались за ментальное состояние Вондроушовой перед главным грунтовым стартом сезона, но оно оказалось в полном порядке.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    У Маркеты не все складывалось радужно с самого начала турнира, но постепенно чешка разыгралась и к четвёртому кругу подходит во всеоружии.

    В последнем своем поединке она без особых проблем разобралась с француженкой Паке, ставшей самой неожиданной участницей третьего круга парижских соревнований.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Примечательно, что украинка встречалась с хорваткой буквально пару недель назад в Риме и смогла одолеть её в тяжелом трехсетовом противостоянии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Данилович —
    3.27, победа Вондроушовой — 1.35.

    Прогноз: Маркета победит, но игра для нее не получится простой.

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.74.

    Альтернативный прогноз: Встреча затянется на длительное время, поскольку Маркета будет ощущать давление на протяжении всей игры.

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.32.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Интер Майами — Сент-Луис Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Флорида — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Коринтианс — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пачука — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Сегодня в 04:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Копылов — Алмейда
  • Бои
  • Сегодня в 04:35
    •  2.57
  • Прогноз на матч Алмейда — Романов
  • Бои
  • Сегодня в 05:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Холлэнд — Олексейчук
  • Бои
  • Сегодня в 06:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Стрикленд — Коста
  • Бои
  • Сегодня в 06:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Махачев — Порье
  • Бои
  • Сегодня в 07:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швентек — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Гауфф — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Генк — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Данилович — Вондроушова. Сербка Ольга Данилович и чешка Маркета Вондроушова встретятся в четвертом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 02 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Данилович — Вондроушова с коэффициентом 1.74.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры