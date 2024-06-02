Сербка Ольга Данилович и чешка Маркета Вондроушова встретятся в четвертом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 02 июня, начало — в 12:00 мск. Данилович — Вондроушова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Ольга Данилович

Когда этот сезон только начинался, то многие з теннисных экспертов предлагали настойчиво следить за Данилович.

Сербская теннисистка только начинает по серьезному осознавать, на какой уровень игры она постепенно начинает выходить, а от того и прибавляет в уверенности по игре.

Последний поединок против Векич получился максимально тяжелым, поскольку первую партию Ольга проиграла со счетом 0:6, а в двух последующих ей приходилось выигрывать по семь геймов, чтобы записать на свой счет победу в матче.

Как бы для девушки из Сербии это не стало преградой в плане физики на матч против сильной и выносливой Вондоушовой.

Маркета Вондроушова

Многие опасались за ментальное состояние Вондроушовой перед главным грунтовым стартом сезона, но оно оказалось в полном порядке.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

У Маркеты не все складывалось радужно с самого начала турнира, но постепенно чешка разыгралась и к четвёртому кругу подходит во всеоружии.

В последнем своем поединке она без особых проблем разобралась с француженкой Паке, ставшей самой неожиданной участницей третьего круга парижских соревнований.

Примечательно, что украинка встречалась с хорваткой буквально пару недель назад в Риме и смогла одолеть её в тяжелом трехсетовом противостоянии.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Данилович —

3.27, победа Вондроушовой — 1.35.

Прогноз: Маркета победит, но игра для нее не получится простой.

Ставка: Ф2 (-4) за 1.74.

Альтернативный прогноз: Встреча затянется на длительное время, поскольку Маркета будет ощущать давление на протяжении всей игры.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.32.